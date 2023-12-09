Как встретишь полярную ночь, так её и проведёшь

Норильчане решили не грустить и не впадать в апатию, а встретить ночь творчески. Помогло в этом Агентство развития Норильска. 24–часовой иммерсивный фестиваль «Полночь» задал правильный ритм полярной ночи. Сразу на двух площадках — в парке «Озеро Долгое» и креативном пространстве АРН — развернулся полночный движ.

Главными героями вечера стали гости из Санкт–Петербурга — актёры уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо».

Карина Андреева, руководитель социо-культурных и образовательных проектов АРН: «В целом нынешнее событие — это большой эксперимент. Мы впервые празднуем встречу полярной ночи. Решили, что будем встречать её 24 часа. Ведь, чтобы понять, что у нас и ночью ночь, и днём ночь, нужно вместе прожить целые сутки. Мы особые люди, которые хорошо научились жить рядом с полярной ночью».

Забеги в гигантских лыжах обеспечили участникам вагон гормона радости, которого так недостаёт холодной тёмной зимой.

Олег Скотников, директор питерского театра: «Мы старались создать приятную атмосферу, не перегружать людей каким–то концептуальным значением, а немного поднять им настроение, заставить улыбнуться».

Все проживают полярную ночь по–разному. 20 локаций было представлено норильчанам, и каждый нашёл свою, чтоб заряжала позитивом на 45 суток вперёд.

Самые смелые с ветерком врывались в ночь на финских санях.

Тех, кто не мог уснуть удобно дома на кровати, куклы господина Пэжо убаюкали прямо на полу в зале.

Для любителей уединения — камерная атмосфера: пушистые пледы, мягкие пуфы, приглушённый свет.

Желающих не спать по ночам и гулять сутки напролёт оказалось немало: фестиваль посетили около 500 гостей.