Каким будет Заполярный театр драмы, решат горожане

Во всём мире театры как культурные и общественные пространства переживают эпоху перемен. Традиционные форматы отступают под натиском экспериментальных, сцены всё чаще становятся открытыми, а зрители не только знакомятся с репертуаром, но и активно участвуют в различных проектах, сами выходят на сцену, изучают закулисье. Норильская «маяковка» не исключение – театр постоянно предлагает новые способы взаимодействия с публикой. Грядущий ребрендинг, по задумке, должен обозначить этот новый этап в культурной жизни города и театра.

«Речь идёт не просто о смене логотипа или символики. Это лишь верхушка айсберга, – рассказала Анастасия Грязнова, менеджер театра по рекламе. – Наша задача гораздо глубже: составить общую картину того, что в театре нравится или не нравится зрителю. Мы спрашиваем о любимых жанрах спектаклей и досуговых мероприятий, например, «Ночь в театре», квартирники, творческие вечера. Спрашиваем об удобстве онлайн и офлайн-касс, качестве работы сотрудников. Ответы норильчан помогут понять, в какую сторону мы должны развиваться, на чём сделать акценты».

К участию в опросе приглашаются не только заядлые театралы, но и те, кто бывает на спектаклях редко или вообще не посещает театр. Полученные результаты станут основой для обновления айдентики и сайта самого северного театра.

«Наш театр имеет богатую, непростую историю и особенное значение для города и даже региона. В декабре 2009 года Заполярный театр драмы был причислен к «особо ценным объектам культурного наследия Красноярского края», – отмечает Анастасия Грязнова. – Найти равновесие, сохранив накопленное наследие, и в то же время отразив перспективы театра, его актуальные задачи и планы – это то, чему мы уделим особое внимание в своей работе».