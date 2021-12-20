Казахи Норильска представили горожанам свою культуру и традиции

В прошлом году проект «Будем знакомы – будем дружны!» Норильской общественной организации национально-культурной автономии казахов «Ынтымак» (Содружество) одержал победу в городском конкурсе социальных проектов среди национально-культурных объединений.

«Проект направлен на создание условий для преодоления социально-культурных барьеров, налаживания межнационального общения народов, проживающих в Норильске. Также мы делаем акцент на формирование культуры межнациональных отношений среди молодёжи, воспитания толерантности и гражданского согласия», — рассказала начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации Норильска Лидия Леу.

Часть из запланированных активностей удалось представить городу сразу по окончании конкурса, но затем в планы вмешалась пандемия: из-за ограничений заключительное мероприятие пришлось перенести.

«В рамках проекта мы закупили в Казахстане и доставили в Норильск различные предметы культуры и быта, музыкальные инструменты и другой интересный, познавательный материал для организации выставки. Некоторые экспонаты удалось получить весной и показать на фестивале национальных культур «Край – наш общий дом», но сейчас мы смогли презентовать полную коллекцию, чему очень рады», — сказал руководитель местной общественной организации национально-культурной автономии казахов «Ынтымак» (Содружество) Ержан Бертаев.

Чтобы увидеть выставку, 17 и 18 декабря Молодёжный центр посетили порядка сотни учеников и педагогов талнахских школ. Они также поучаствовали в познавательной викторине, по итогам которой получили памятные подарки, ознакомились с предметами народно-прикладного искусства и домашнего обихода, увидели национальные костюмы, поиграли на народных музыкальных инструментах, провели фотосессию. А участники национально-культурной автономии рассказали гостям об истории, обычаях и традициях казахского народа.