КДЦ им. Вл. Высоцкого приглашает жителей Талнаха принять участие в патриотическом флешмобе «Я и флаг России»

22 августа на мобильный телефон нужно будет записать короткое видео или сделать фото с флагом Российской Федерации. Ролик или фото следует разместить в сообществе «Бессмертный полк России», в социальной сети «ВКонтакте» или выслать в адрес учреждения kdcvisotsky@mail.ru. Также материалы можно самостоятельно опубликовать под хэштегами #ПодФлагомРодины #Бессмертныйполк #ПоисковикиРФ. Все фото автоматически будут формироваться в тематические коллажи и оформляться в стилистике триколора, фотографии опубликуют на обложке сообщества.

Кроме того, для гостей и зрителей в фойе КДЦ на малой сцене организуют тематическую фотозону, где каждый желающий сможет сделать памятный фотоснимок в цветах российского триколора.