МАУ ИЦ «Норильские новости»

КДЦ им. Высоцкого приглашает норильчан отпраздновать День защитника Отечества

КДЦ им. Высоцкого приглашает норильчан отпраздновать День защитника Отечества

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КДЦ им. Высоцкого приглашает норильчан отпраздновать День защитника Отечества

22 февраля в 18.00, в преддверии праздника, в культурно-досуговом центре состоится праздничная программа «Защитник Отечества - гордое звание».

КДЦ им. Высоцкого приглашает норильчан отпраздновать День защитника Отечества

Перед зрителями выступят творческие коллективы Большого Норильска - образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовая вокально-эстрадная студия «Аквамарин», образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение», образцовый художественный вокальный коллектив «Жарки», образцовый ансамбль бального и эстрадного танца Deka-dance и коллектив авторской песни «Созвучие». По традиции для гостей в фойе второго этажа будет звучать инструментальная музыка в исполнении ансамбля «Камертон». В фойе первого и второго этажей развернутся тематические фотозоны.

Пригласительные билеты можно приобрести в кассе КДЦ им. Высоцкого. Телефон для справок: 37-19-54.

16 февраля в 17:08 470
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