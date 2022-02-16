КДЦ им. Высоцкого приглашает норильчан отпраздновать День защитника Отечества

Перед зрителями выступят творческие коллективы Большого Норильска - образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовая вокально-эстрадная студия «Аквамарин», образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение», образцовый художественный вокальный коллектив «Жарки», образцовый ансамбль бального и эстрадного танца Deka-dance и коллектив авторской песни «Созвучие». По традиции для гостей в фойе второго этажа будет звучать инструментальная музыка в исполнении ансамбля «Камертон». В фойе первого и второго этажей развернутся тематические фотозоны.

Пригласительные билеты можно приобрести в кассе КДЦ им. Высоцкого. Телефон для справок: 37-19-54.