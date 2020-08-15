КДЦ имени Вл. Высоцкого открыл онлайн–выставку норильского фотографа Андрея Кийко

Коренной норильчанин, сменный мастер УАДиС, любитель путешествий по Таймыру и джазовой музыки, он больше десяти лет увлечен искусством фотографии. Норильчане уже оценили его эффектные споттинговые съёмки, а также яркие работы, сделанные на международных спортивных соревнований Arctic Curling Cup и международной парусной регате Volvo Ocean Race. Он был инициатором городских выставок, посвящённых знаменитым джазовым исполнителям, около 20 этих работ можно сейчас увидеть на виртуальной выставке норильского мастера в соцсетях.