МАУ ИЦ «Норильские новости»

КДЦ имени Вл. Высоцкого открыл онлайн–выставку норильского фотографа Андрея Кийко

КДЦ имени Вл. Высоцкого открыл онлайн–выставку норильского фотографа Андрея Кийко

Главная / Новости / Культура

КДЦ имени Вл. Высоцкого открыл онлайн–выставку норильского фотографа Андрея Кийко

КДЦ имени Вл. Высоцкого открыл онлайн–выставку норильского фотографа Андрея Кийко

Коренной норильчанин, сменный мастер УАДиС, любитель путешествий по Таймыру и джазовой музыки, он больше десяти лет увлечен искусством фотографии. Норильчане уже оценили его эффектные споттинговые съёмки, а также яркие работы, сделанные на международных спортивных соревнований Arctic Curling Cup и международной парусной регате Volvo Ocean Race. Он был инициатором городских выставок, посвящённых знаменитым джазовым исполнителям, около 20 этих работ можно сейчас увидеть на виртуальной выставке норильского мастера в соцсетях.

15 августа в 09:00 410
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также