КДЦ «Юбилейный» присоединится к празднованию Дня российского флага
КДЦ «Юбилейный» присоединится к празднованию Дня российского флага
20-22 августа в фойе первого этажа КДЦ состоится акция «Под флагом России». Для участия в ней жителям Кайеркана необходимо сделать фотографию с российским флагом и до 23 августа прислать её на сайт КДЦ «Юбилейный» kdtsy@bk.ru.
Из фотографий смонтируют видеоролик, который можно будет увидеть 25 августа в соцсетях Instagram, YouTube, VK, FB и на сайте учреждения.
Также до 22 августа в фойе КДЦ будет транслироваться видеоролик «История государственного флага».