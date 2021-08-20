КДЦ «Юбилейный» присоединится к празднованию Дня российского флага

20-22 августа в фойе первого этажа КДЦ состоится акция «Под флагом России». Для участия в ней жителям Кайеркана необходимо сделать фотографию с российским флагом и до 23 августа прислать её на сайт КДЦ «Юбилейный» kdtsy@bk.ru.

Из фотографий смонтируют видеоролик, который можно будет увидеть 25 августа в соцсетях Instagram, YouTube, VK, FB и на сайте учреждения.

Также до 22 августа в фойе КДЦ будет транслироваться видеоролик «История государственного флага».