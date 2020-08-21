День российского кино

Пока кинотеатр закрыт для посещений, и все мероприятия пройдут 27 августа в онлайн–формате в социальных сетях Instagram, Facebook, OK и VK. На мастер–классе «Иллюзия» расскажут о секретах оживления изображений на бумаге при наложении специальной полосатой плёнки методом сканимации. Тематическим дополнением к этому занятию станет доступ к онлайн–просмотру отечественной киносказки «Королевство кривых зеркал». На семейном видеоуроке «Аквагрим» инструктор покажет, как быстро и просто перевоплотиться в любимых героев популярного мультфильма — Кроша и Нюшу. Оценить результаты своего участия можно будет на просмотре популярных «Смешариков». Мастер–класс по плетению кос от публичной библиотеки завершится онлайн–просмотром фильма «Варвара–краса, длинная коса». Все видео разместят в официальных аккаунтах кинокомплекса «Родина», они будут доступны в любое удобное для зрителей время.