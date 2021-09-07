Кинокомплекс «Родина» приглашает на показ фильма «Активация» и встречу с его автором в рамках «Енисейского экспресса»

Творческий десант «Енисейского экспресса» посетит несколько городских площадок, в том числе и «Родину». Директор кинокомплекса Анастасия Батова рассказала о предстоящем показе:

- В пятницу, 10 сентября, в 13.30 пройдёт бесплатный показ документального фильма «Активация» (12+) режиссёра Василия Буйлова. После просмотра зрители смогут встретиться с автором картины и задать интересующие вопросы. На таких событиях всегда есть свой зритель, но мы хотим обратить внимание и других гостей на кинодокументалистику и возможность побеседовать с автором фильма. Сам Василий, кстати, из Дивногорска, в 2015 году он уехал в Москву, учился во ВГИКе, а затем работал в США, но в 2017-м вернулся в Красноярск по принципиальным соображениям. Ему нравится работать в этом городе и делать его лучше. Очень приятно, что к нам едет «наш» человек, из одного с нами региона.

Она также добавила, что фильм, который представит режиссёр, посвящён событиям, происходящим в крае, а точнее - реализации проектов в преддверии Олимпиады-2019. Ведь 2018-й год, когда страна готовилась к этому спортивному событию, стал толчком для развития нашего региона.

- Планируется только один показ, и подобного кино, тем более на широком экране, вы не увидите нигде, - отметила директор кинокомплекса. - Но напомню, что сегодня допустимая наполняемость залов только 50%, так что в Весеннем зале смогут разместиться 68 человек. Плюс обязательно соблюдение масочного режима.