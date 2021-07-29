Кинокомплекс «Родина» приглашает на фестиваль «Северная ягода»

С 12.00 до 17.00 гости смогут научиться пластилиновой анимации на площадке «Ягодный мульт». Мастер-класс проведёт режиссёр-постановщик КВКО «Экран» кинокомплекса «Родина» Алёна Щербак.

В это же время будет доступно арт-пространство «Ягодный Объектив», созданное известным норильским фотографом Олесей Химич. Здесь расположится мобильная фотолаборатория, благодаря которой гости смогут сразу забрать готовые фотографии.

А для маленьких участников фестиваля кинокомплекс подготовил «Ягодный КиноФест», где ребята смогут отдохнуть за просмотром нового сезона популярнейшего мультсериала «Смешарики». Начало в 13.00.