Кинокомплекс «Родина» продлевает приём заявок на фестиваль-конкурс «Полярная сова»

Подать заявку на конкурс могут молодые люди до 18 лет как сольно, так и в составе творческого коллектива.

Представленная работа должна соответствовать одной из номинаций:

- игровой фильм в жанрах: детектив, комедия, драма;

- документальный фильм или познавательная передача для детей школьного возраста;

- анимационный фильм;

- социальный ролик «Мой город за 60 секунд»;

- фильм или видеосюжет, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос.

Победители получат ценные призы, а обладатель Гран-при - ещё и уникальную статуэтку из натурального материала. Каждая работа будет отмечена дипломом участника, который отправляется авторам вместе с сувенирной продукцией, отмеченной логотипом фестиваля.

Фестиваль «Полярная сова» — это мастер-классы по анимации, творческие встречи с приглашёнными мультипликаторами, сценаристами, режиссёрами, руководителями детских киностудий, круглые столы для руководителей творческих коллективов, открытые показы и многое другое, отмечают в «Родине»:

«Мы знаем, как много вокруг творческих ребят, которые любят снимать видеоклипы, рисуют мультики, пробуют себя в мобильном кино, в общем, творят! Этот фестиваль для них - шанс заявить о себе, а также ознакомиться с идеями других участников, влиться в творческие команды, многому научиться у приглашённых мэтров.

С порядком предоставления работ, условиями фестиваля-конкурса и подробным описанием номинаций можно ознакомиться по ссылке. Справки по телефону 8 (3919) 48 09 11, в будние дни с 9.00 до 17.00 или по e-mail: sova@kinonpr.ru.