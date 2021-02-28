Кинотеатр «Родина» продолжает радовать любителей искусства

На этой неделе здесь в проекте «Мировые кинобестселлеры» состоялся эксклюзивный показ отреставрированной версии знаменитого фильма «Игла», в котором в 1990–х в главной роли снялся Виктор Цой. Специально для этой картины он написал песню «Звезда по имени Солнце» и другие композиции. Перед показом можно было послушать песни группы «Кино» в исполнении норильского музыканта Сергея Дьякова и самим спеть любимые произведения легендарного основателя группы «Кино».

Норильчан порадовала и фотовыставка от клуба–музея «Камчатка». Это народное название бывшей угольной котельной на улице Блохина в Санкт–Петербурге, в которой работал кочегаром и писал свои песни Виктор Цой. А сегодня, 26 февраля, в «Родине» продолжится проект «Золотая Маска» в кино» показом спектакля театра наций «Иранская конференция» по пьесе Ивана Вырыпаева в постановке Виктора Рыжакова с участием Евгения Миронова, Чулпан Хаматовой, Ингеборги Дапкунайте, Станислава Любшина и других выдающихся актёров. Эта постановка стала лауреатом премии «Золотая Маска» в номинации «Драма/спектакль большой формы» и лауреатом Московской театральной премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона».