МАУ ИЦ «Норильские новости»

Когда мама была маленькой

Когда мама была маленькой

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Когда мама была маленькой

Вы задумывались, какой была ваша мама в детстве? Может, она спасла дюжину бездомных собак от голодной смерти? Или нашла клад — старинную шкатулку с винтажными украшениями? Или мечтала стать доктором и лечила всех своих кукол? А вот десяти норильским детям удалось узнать своих мамочек поближе и даже сыграть их на большой сцене норильской «маяковки».

Мамы глазами их детей

От тренинга до «Золотой маски»

Детская документальная театральная лаборатория «Когда мама была маленькой» режиссёра Марфы Горвиц родилась как трёхчасовой тренинг. В 2016 году Марфа начинала одна — общалась с семьями, слушала истории мам и ставила сценки с их детьми. В 2018–м организаторы «Золотой маски» предложили включить лабораторию в программу «Детский Weekend», проходящую в рамках знаменитого театрального фестиваля.

– Я поняла, что тренинг можно превратить в спектакль. Всё как я мечтала — с хореографом, художником и драматургом, — делится Марфа Горвиц. — У нас всё получилось, нас заметили. Пришло приглашение из Красноярска, после был Томск.

В Томске спектакль вошёл в репертуар театра юного зрителя. Постановка выходит раз в месяц, дети подписали настоящий договор и получают зарплату. К ним даже приставили специально обученного человека, который следит, чтобы ребята не болели в день представления и не уезжали в это время в отпуск.

Режиссёр Марфа Горвиц и продюсер проекта Мария Крупник уже бывали в Норильске. В апреле прошлого года они вели у нас театрально–драматическую мастерскую «Классная драма» — подростки писали и ставили на сцене небольшие пьесы.

– Мы прониклись вашим театром, — признается Мария Крупник. — Здесь потрясающая команда менеджеров, художественных руководителей, замечательный директор. Они заинтересованы в развитии и продвижении заполярной «маяковки». Спрашивали нас: «Есть ли схожие форматы? Мы хотим вовлечь в театральную жизнь норильчан». И после «Драмы» мы решили зайти сюда с «Мамами»...

Мы расскажем вам быль

В Норильске проведение театральной лаборатории планировалось на апрель этого года. Из–за карантина её перенесли на осень. Весной же в интернете собирали заявки — дети в возрасте от восьми до 15 лет могли примерить на себя роли артистов. Обычно в проекте принимают участие 15 семей. В Норильске их набралось десять. Организаторы принципиально не акцентируют внимание на профессиях, статусах и возрасте мам. Главное, чтобы дети увидели своих родительниц с новой стороны.

– Наша семья очень любит театр, мы ходим на спектакли почти каждую неделю, — говорит Екатерина Ильина, воспитатель детского сада. — К тому же мой 15–летний сын Коля учится в театральной студии Талнахской школы искусств. Поэтому, когда мы увидели объявления, как–то сразу решили поучаствовать. Я рассказала сыну историю о том, как в детстве в универсаме № 3 нашла паспорт на имя Любови Ненянг. Моя мама без интернета, сотовых телефонов и социальных сетей отыскала её. Женщина пришла к нам домой, и тогда я узнала, что это известная на Таймыре поэтесса. Она предлагала нам деньги за то, что мы вернули документы, но мои родители отказались. Тогда она подарила мне книгу со своими стихами и подписала её. Вот так я получила автограф Любови Ненянг. Эту историю дети и покажут на сцене.

А ещё среди норильских мам числятся домохозяйка, журналистка и заядлая туристка. Но их истории во многом схожи. Они росли примерно в одно и то же время, в одних условиях. Мамы рассказали детям по две истории — летнюю и зимнюю. Естественно, там фигурировали темы: «Как я летом на чужом огороде воровала малину» или «Как я зимой летела в чёрную пургу из школы домой». Впрочем, юные актёры по–настоящему воодушевились примером мам, которые в детстве были активными лыжницами, прогуливающими уроки; певицами, отбирающимися на региональный конкурс; принцессами, за которыми ухаживал настоящий рыцарь Андрюша, и за чьё внимание бился боксёр Сашка.

На знакомство, описание историй, создание декораций, постановку танцев и подбор костюмов давалось всего четыре дня. Однако дети, несмотря на короткий срок и сильное волнение, показали себя достойными артистами.

– В нашем спектакле танец служит не для того, чтобы показать балетную виртуозность Мариинского театра, — поясняет хореограф Александр Любашин. — Он для того, чтобы раскрыть идею и смысл истории. Поэтому мне интересно работать именно с непрофессиональными артистами, находить взаимное притяжение.

– Во время работы лаборатории возникает интересная связь между родителями и детьми, — делится впечатлениями драматург Алексей Житковский. — Они становятся не просто мамой и ребёнком, старшим и младшим, на сцене они превращаются в равноправных партнёров, становятся ещё ближе.

Вводить спектакль «Когда мама была маленькой» в репертуар нашего театра пока не планируют. А вот создатели проекта подумывают расширить тематику и привлечь к нему пап. Они уверены: многие мужчины были бы не против этого, просто их пока не приглашали.

Текст Людмила Кожевникова
17 октября в 15:00 500
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