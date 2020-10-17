От тренинга до «Золотой маски»

Детская документальная театральная лаборатория «Когда мама была маленькой» режиссёра Марфы Горвиц родилась как трёхчасовой тренинг. В 2016 году Марфа начинала одна — общалась с семьями, слушала истории мам и ставила сценки с их детьми. В 2018–м организаторы «Золотой маски» предложили включить лабораторию в программу «Детский Weekend», проходящую в рамках знаменитого театрального фестиваля.

– Я поняла, что тренинг можно превратить в спектакль. Всё как я мечтала — с хореографом, художником и драматургом, — делится Марфа Горвиц. — У нас всё получилось, нас заметили. Пришло приглашение из Красноярска, после был Томск.

В Томске спектакль вошёл в репертуар театра юного зрителя. Постановка выходит раз в месяц, дети подписали настоящий договор и получают зарплату. К ним даже приставили специально обученного человека, который следит, чтобы ребята не болели в день представления и не уезжали в это время в отпуск.

Режиссёр Марфа Горвиц и продюсер проекта Мария Крупник уже бывали в Норильске. В апреле прошлого года они вели у нас театрально–драматическую мастерскую «Классная драма» — подростки писали и ставили на сцене небольшие пьесы.

– Мы прониклись вашим театром, — признается Мария Крупник. — Здесь потрясающая команда менеджеров, художественных руководителей, замечательный директор. Они заинтересованы в развитии и продвижении заполярной «маяковки». Спрашивали нас: «Есть ли схожие форматы? Мы хотим вовлечь в театральную жизнь норильчан». И после «Драмы» мы решили зайти сюда с «Мамами»...

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В Норильске проведение театральной лаборатории планировалось на апрель этого года. Из–за карантина её перенесли на осень. Весной же в интернете собирали заявки — дети в возрасте от восьми до 15 лет могли примерить на себя роли артистов. Обычно в проекте принимают участие 15 семей. В Норильске их набралось десять. Организаторы принципиально не акцентируют внимание на профессиях, статусах и возрасте мам. Главное, чтобы дети увидели своих родительниц с новой стороны.

– Наша семья очень любит театр, мы ходим на спектакли почти каждую неделю, — говорит Екатерина Ильина, воспитатель детского сада. — К тому же мой 15–летний сын Коля учится в театральной студии Талнахской школы искусств. Поэтому, когда мы увидели объявления, как–то сразу решили поучаствовать. Я рассказала сыну историю о том, как в детстве в универсаме № 3 нашла паспорт на имя Любови Ненянг. Моя мама без интернета, сотовых телефонов и социальных сетей отыскала её. Женщина пришла к нам домой, и тогда я узнала, что это известная на Таймыре поэтесса. Она предлагала нам деньги за то, что мы вернули документы, но мои родители отказались. Тогда она подарила мне книгу со своими стихами и подписала её. Вот так я получила автограф Любови Ненянг. Эту историю дети и покажут на сцене.

А ещё среди норильских мам числятся домохозяйка, журналистка и заядлая туристка. Но их истории во многом схожи. Они росли примерно в одно и то же время, в одних условиях. Мамы рассказали детям по две истории — летнюю и зимнюю. Естественно, там фигурировали темы: «Как я летом на чужом огороде воровала малину» или «Как я зимой летела в чёрную пургу из школы домой». Впрочем, юные актёры по–настоящему воодушевились примером мам, которые в детстве были активными лыжницами, прогуливающими уроки; певицами, отбирающимися на региональный конкурс; принцессами, за которыми ухаживал настоящий рыцарь Андрюша, и за чьё внимание бился боксёр Сашка.

На знакомство, описание историй, создание декораций, постановку танцев и подбор костюмов давалось всего четыре дня. Однако дети, несмотря на короткий срок и сильное волнение, показали себя достойными артистами.

– В нашем спектакле танец служит не для того, чтобы показать балетную виртуозность Мариинского театра, — поясняет хореограф Александр Любашин. — Он для того, чтобы раскрыть идею и смысл истории. Поэтому мне интересно работать именно с непрофессиональными артистами, находить взаимное притяжение.

– Во время работы лаборатории возникает интересная связь между родителями и детьми, — делится впечатлениями драматург Алексей Житковский. — Они становятся не просто мамой и ребёнком, старшим и младшим, на сцене они превращаются в равноправных партнёров, становятся ещё ближе.

Вводить спектакль «Когда мама была маленькой» в репертуар нашего театра пока не планируют. А вот создатели проекта подумывают расширить тематику и привлечь к нему пап. Они уверены: многие мужчины были бы не против этого, просто их пока не приглашали.