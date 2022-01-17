Коллектив современного танца «СВОИ» начал новый год с блистательных побед

В течение недели «СВОИ» представили номера на четырёх конкурсных мероприятиях, где жюри высоко оценило их мастерство. По итогам Международного конкурса-фестиваля авторского искусства «Почерк» ребята стали обладателями дипломов лауреата I и II степени, диплома победителя, индивидуальной награды члена жюри Ильи Манылова, а также Гран-при. А Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальный проспект» добавил в копилку достижений танцоров две награды за второе место. В рамках Международного конкурса солистов, дуэтов и малых форм DANCE SOLO ребята стали лауреатами I и II степени. Ещё один Гран-при и два диплома лауреата I степени коллективу принёс Всероссийский фестиваль детского танца DANCE SPACE.

Участие в конкурсах даёт возможность не только показать себя, но и завести новые знакомства, стать участниками мастер-классов, узнать много нового и интересного, пообщаться с именитыми хореографами, а также зарядиться позитивной энергией и вдохновением для дальнейшей работы.