Компания «Норникель» поддержала выпуск фотоальбома «Арктика — Таймыр»

Издание недавно презентовали в Таймырском краеведческом музее, соблюдая все карантинные меры. В альбом вошло 212 снимков фотографа Дениса Гаськова, яркие работы которого публикуются в краевых изданиях. Автор снимал в Дудинке, на Диксоне, в Норильске, на предприятиях «Норникеля». Многие работы, среди которых и виды Путоран, отразили удивительную природу Таймыра. Около 50 панорамных фотокартин сделаны благодаря новым технологиям. Денис Гаськов — мастер съёмок северного сияния, эти фото разместили в разделе «Чудеса Арктики». Кадры сопровождены оригинальными текстами о полуострове Таймыр. Фотокнига увидела свет благодаря поддержке «Норникеля» и проектного офиса развития Арктики. Это издание, продолжающее эколого–просветительскую программу Таймырского краеведческого музея «Мы дети Арктики», стало подарком к Дню Таймыра и Новому году.