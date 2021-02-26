Концерт «Служить России!» пройдёт сегодня в 19.00 в КДЦ «Юбилейный»

На сцену выйдут: участники вокальной студии «Браво», хореографический ансамбль «Экспромт», коллектив ложкарей «Норильчаночка», ансамбль казачьей песни «Горлица», ансамбль барабанщиц Кайерканской детской школы искусств под руководством Алексея Пупика.

На плазменных панелях будут демонстрироваться рисунки воспитанников детских садов на тему «На страже Родины моей». Также в «Юбилейном» организована фотовыставка участников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и военно-патриотического клуба «Диверсант».

Концерт пройдёт с соблюдением противоэпидемических мер.

Вход - по пригласительным, их можно получить в кассе КДЦ «Юбилейный».

Более подробная информация по телефонам: 39-26-72, 39-24-18.