МАУ ИЦ «Норильские новости»

Концерт в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

Концерт в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

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Концерт в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

Сегодня, 10 ноября, в 17.00 Городской центр культуры проведёт концерт для сотрудников органов внутренних дел.

Концерт в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

В связи с пандемией концерт пройдёт в онлайн-формате на YouTube-канале ГЦК. Для зрителей Городской центр подготовил целую программу увлекательных номеров коллективов Норильска.

Ссылка на канал - https://m.youtube.com/channel/UCloVuDl561hMe5-jQTHtNIg.

Фото из открытых источников
10 ноября в 12:55 680
ГЦКГородской центр культуры
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