Концерт в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

В связи с пандемией концерт пройдёт в онлайн-формате на YouTube-канале ГЦК. Для зрителей Городской центр подготовил целую программу увлекательных номеров коллективов Норильска.

Ссылка на канал - https://m.youtube.com/channel/UCloVuDl561hMe5-jQTHtNIg.