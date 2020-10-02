Конкурс для фотографов «Фотодом -2020»

Приём заявок завершается 9 октября. Номинации в конкурсе разделены на две категории – профессиональная и любительская фотография. А главное – участники сами решают, в какой категории им представить свои работы. В каждой свои критерии оценки, потому нужно правильно оценить свои силы – послаблений не будет. Но главное – участие. Каждый конкурс даёт ценный опыт и знания.

Организатор конкурса - МБУК «Культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого» при поддержке компании «Норникель». В жюри фотоконкурса привлечены эксперты-искусствоведы и фотографы из Норильска и Красноярска.

Также всех участников ждут полезные мастер-классы от норильских фотографов, а в завершении итоговая фотовыставка, которую планируется организовать в СРК «Арена».

Подробнее с номинациями и условиями участия можно ознакомиться на сайте кдц-высоцкого.рф и на официальной онлайн-площадке фотоконкурса в социальной сети Facebook (группа «Фотодом 2020»).