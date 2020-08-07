Конкурс «Фотодом–2020» ждёт работы норильчан.

КДЦ имени Владимира Высоцкого приглашает принять участие в этом известном городском конкурсе фотографии, который помогает любителям светописи делиться не только своими открытиями, но и творчески совершенствоваться. Участвовать могут все желающие старше 18 лет без ограничений по месту жительства. Заявки и конкурсные работы следует направлять до 9 октября 2020 года на электронный адрес fotodom2020@list.ru. Информация о месте, дате и времени награждения победителей будет размещена до 20 октября 2020 года на сайте организатора и официальной онлайн–площадке фотоконкурса в социальной сети Facebook.

Напомним, «Фотодом» проводится ежегодно в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Норильск».