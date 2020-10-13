Копилка наград артистов норильского театра драмы пополнилась
Копилка наград артистов норильского театра драмы пополнилась
Актёр Сергей Ребрий получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени, а Яков Алленов стал Заслуженным артистом РФ.
Путь Якова Алленова к званию небыстрый. За плечами - работа во многих городах России, Московском драматическом театре под руководством самого Армена Джигарханяна. Среди наиболее ярких - роли Дон Жуана и Пугачёва в Красноярском драматическом. Кроме того, актёр снимался в кино и был диктором в Останкино. Однако получить звание именно на северной земле Яков Алленов ожидал меньше всего, в труппе театра он с нового сезона.
- Меня трижды уже номинировали на звание заслуженного артиста. И вот, наконец-то, я его получил. Приятно очень, - признаётся актёр.
Сегодня он стремится покорить сердца норильских зрителей:
- Северная публика очень отзывчивая, радостная и внимательная. Те, кто ходят в театр, разбираются в нём, понимают его и любят. И самое главное любят актёров, которые выходят на сцену.
Сергей Ребрий норильскую публику завоевал уже давно. В Заполярном драмтеатре он работает больше 30 лет. Его роли знакомы многим. Это и Остап Бендер в «Телёнке золотом», и Старбак в «Продавце дождя», и Войницкий в «Дяде Ване», и множество других.
- Это честь для меня получить такую высокую награду. Хочу прежде всего поблагодарить Норильск и всех тех, кто принимал участие в моей жизни, в моей судьбе.
Этой осенью Яков Алленов порадует зрителей работой в премьерном спектакле по пьесе Михаила Дурненкова «Колчак Полярный», а Сергей Ребрий продолжит удивлять зрителей ведущими ролями в любимых постановках.