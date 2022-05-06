Красноярский филармонический русский оркестр сыграет для жителей Норильска и Дудинки

Первый концерт пройдёт 11 мая в зале КДЦ «Юбилейный». В программе «SOUNDTRACK. Музыка кино» прозвучит музыка из отечественных и зарубежных фильмов и телесериалов: «Звёздные войны», «Гладиатор», «Миссия невыполнима», «Пираты Карибского моря», «Крёстный отец», «Тарас Бульба», «Матч», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неуловимые мстители» и многих других. Видеопроекция на экране, световые эффекты и звучание оркестра превратят концерт в настоящий праздник музыки и кино.

С этой же программой оркестр выступит 14 мая в зале КДЦ им. Владимира Высоцкого.

12 мая в Норильском Заполярном театре драмы и 13 мая в Городском доме культуры Дудинки оркестр выступит по два раза. В 14.00 маленьких слушателей ждёт литературно-музыкальный концерт «Бременские музыканты». А в 19.00 коллектив приглашает взрослых на концерт «Опера&Рок». В этой программе баритон Дмитрий Янковский (участник телепроекта «Голос») и Красноярский филармонический русский оркестр сломают стереотип о несовместимости жанров, исполнив в одной программе произведения Моцарта, Чайковского, Прокофьева, Prodigy, Rammstein, Eurythmics и Виктора Цоя.

«Наш коллектив непрерывно находится в поиске новых творческих идей и путей их воплощения. Сейчас мы везём целых три разных программы. Мне кажется, что это замечательная возможность для зрителя найти именно то, что ему понравится. Ну а мы дадим возможность выбирать», — заявила директор Красноярского филармонического русского оркестра Маргарита Рачковская.