Красноярский край впервые присоединится к «Экскурсионному флешмобу»

Не отстаёт от инициативы и Таймыр - Таймырский краеведческий музей приглашает желающих на обзорную экскурсию по городу, а также на ознакомление с экспозициями музея. Приём заявок на участие в экскурсиях уже открыт на сайте krasnoyarsk.excursmob.ru, там же можно ознакомиться со всеми правилами флешмоба. Старт экскурсий запланирован на 12.00.

«Если у вас не получится прийти на экскурсию, пожалуйста, отмените запись, тогда на ваше место сможет прийти другой человек. Для этого нужно написать письмо по адресу itc.krsk@gmail.com с указанием фамилии, имени, отчества, контактов и названия экскурсии, после чего модератор изменит запись или сообщит об отмене участия», - отмечают в туристском информационном центре Красноярского края.