Красноярский театр кукол выступит на сцене норильской «Маяковки»

Гастроли пройдут при поддержке краевого правительства и министерства культуры, а также по инициативе председателя комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Законодательного собрания Красноярского края Людмилы Магомедовой, глав городов Норильска Дмитрия Карасева и Дудинки – Юрия Гурина, главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгения Вершинина и временно исполняющей полномочия главы посёлка Хатанга Анны Бетту.

В Норильске театр кукол будет давать спектакли с 31 марта по 2 апреля. Северяне увидят самые яркие премьеры прошлого года. Вечные истории, не потерявшие своей актуальности , – «Мифы» (12+) по поэме Овидия «Метаморфозы». Публика станет свидетелем сотворения мира из Хаоса и рокового поединка ткачихи Арахны с богиней Афиной, побывает в лабиринте Минотавра и совершит полёт с отважным Икаром. А также театр представит озорную музыкальную комедию по произведению Мольера «Мнимый больной» (16+) о богаче, которой видит смысл жизни в обнаружении и лечении всех своих «болезней» сразу.

«Пьеса написана Мольером в XVII веке, но она невероятно современна, – говорит актриса театра Алена Попова. – Мои знакомые, посетившие спектакль, узнали в главном герое себя и очень смеялись. Спектакль не придерживается эстетики классической комедии — в нём используются интересные современные костюмы, много хореографии и музыка, написанная специально для нашей постановки».

Отметим, что посетить спектакли можно будет по Пушкинской карте.

Юных зрителей ждет спектакль-путешествие «Мой дом» (3+). Ребята побывают в сказке, где за каждым поворотом их ждут сюрпризы и загадки. В дороге они узнают много интересного. Но главное – они вовремя вернутся назад, в родной дом, где их всегда ждут.

Также малыши увидят музыкальную сказку «Мой снежный друг» (3+). Это трогательная история по пьесе Дмитрия Войдака о маленькой девочке Софи, которая благодаря своей фантазии научилась бороться со страхами. А помог ей в этом новый друг, родившийся из унылого и скучного белого цвета. Он подмигивает ей из сугроба, облака или белой шапочки одуванчика. И увидеть его может только тот, кто умеет фантазировать.

«Мой снежный друг» — это спектакль о семейных ценностях, о любви родителей к детям, о переживаниях ребёнка и о том, как родители волнуются по этому поводу, хотят помочь, – рассказывает артист театра Виктор Косых. — Возможно, у маленького зрителя возникнут какие-то вопросы по ходу спектакля, и родители смогут что-то шёпотом объяснить. Ну и, конечно, после спектакля надо всё обсудить, ведь это ещё один повод побыть вместе».

С 3 по 6 апреля Красноярский театр кукол посетит Талнах, Кайеркан и Дудинку. Там театр также покажет музыкальную сказку «Мой снежный друг» (3+). В это же время часть труппы отправится в Хатангу, где пройдут спектакли, завершающие гастроли театра по северу края.

Для самых маленьких зрителей артисты приготовили невероятное путешествие «Мой волшебный носок» (1+). В поисках сбежавшего носка малыши отправятся в подводное царство, пустыню и джунгли. По мнению театральных критиков , это один из лучших бэби-спектаклей в России. Эта постановка – лауреат множества престижных фестивалей и участник внеконкурсной программы театрального фестиваля «Золотая маска».

Для детей постарше – спектакль «Собака, которая не умела лаять» (3+) по мотивам сказки Джанни Родари. Это удивительная история о маленькой Собачке, которая не умела лаять. Она даже не знала о том, что каждая собака обязательно должна уметь это делать… А также лирическая сказка «Стойкий оловянный солдатик» (5+) Ганса Андерсена о мужественном герое, который преодолел все препятствия, чтобы быть с возлюбленной.

Кроме спектаклей, зрителей ожидают увлекательные мастер-классы:

– «Мы» (от 5 до 95 лет) во время которого участники подружатся, станут настоящим творческим коллективом и смогут почувствовать себя настоящими актерами, разыграв сцену бала из спектакля «Золушка»;

– «Театральная кукла из предметов быта» (5+). Артисты расскажут о том, какие существуют системы кукол и научат создавать их, используя простейшие предметы, которые есть дома у каждого. Затем ребята научатся работать с этими куклами, а итогом станет импровизированное представление.