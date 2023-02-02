МАУ ИЦ «Норильские новости»

Красноярский театр кукол выступит на сцене норильской «Маяковки»

Красноярский театр кукол выступит на сцене норильской «Маяковки»

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Красноярский театр кукол выступит на сцене норильской «Маяковки»

В конце марта театр отправится на гастроли на север Красноярского края. Зрителям будет представлена обширная программа, в которой каждый найдет то, что будет интересно именно ему.

Красноярский театр кукол выступит на сцене норильской «Маяковки»Красноярский театр кукол выступит на сцене норильской «Маяковки»Красноярский театр кукол выступит на сцене норильской «Маяковки»

Гастроли пройдут при поддержке краевого правительства и министерства культуры, а также по инициативе председателя комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Законодательного собрания Красноярского края Людмилы Магомедовой, глав городов Норильска Дмитрия Карасева и Дудинки – Юрия Гурина, главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгения Вершинина и временно исполняющей полномочия главы посёлка Хатанга Анны Бетту.

В Норильске театр кукол будет давать спектакли с 31 марта по 2 апреля. Северяне увидят самые яркие премьеры прошлого года. Вечные истории, не потерявшие своей актуальности , – «Мифы» (12+) по поэме Овидия «Метаморфозы». Публика станет свидетелем сотворения мира из Хаоса и рокового поединка ткачихи Арахны с богиней Афиной, побывает в лабиринте Минотавра и совершит полёт с отважным Икаром. А также театр представит озорную музыкальную комедию по произведению Мольера «Мнимый больной» (16+) о богаче, которой видит смысл жизни в обнаружении и лечении всех своих «болезней» сразу.

«Пьеса написана Мольером в XVII веке, но она невероятно современна, – говорит актриса театра Алена Попова. – Мои знакомые, посетившие спектакль, узнали в главном герое себя и очень смеялись. Спектакль не придерживается эстетики классической комедии — в нём используются интересные современные костюмы, много хореографии и музыка, написанная специально для нашей постановки».

Отметим, что посетить спектакли можно будет по Пушкинской карте.

Юных зрителей ждет спектакль-путешествие «Мой дом» (3+). Ребята побывают в сказке, где за каждым поворотом их ждут сюрпризы и загадки. В дороге они узнают много интересного. Но главное – они вовремя вернутся назад, в родной дом, где их всегда ждут.

Также малыши увидят музыкальную сказку «Мой снежный друг» (3+). Это трогательная история по пьесе Дмитрия Войдака о маленькой девочке Софи, которая благодаря своей фантазии научилась бороться со страхами. А помог ей в этом новый друг, родившийся из унылого и скучного белого цвета. Он подмигивает ей из сугроба, облака или белой шапочки одуванчика. И увидеть его может только тот, кто умеет фантазировать.

«Мой снежный друг» — это спектакль о семейных ценностях, о любви родителей к детям, о переживаниях ребёнка и о том, как родители волнуются по этому поводу, хотят помочь, – рассказывает артист театра Виктор Косых. — Возможно, у маленького зрителя возникнут какие-то вопросы по ходу спектакля, и родители смогут что-то шёпотом объяснить. Ну и, конечно, после спектакля надо всё обсудить, ведь это ещё один повод побыть вместе».

С 3 по 6 апреля Красноярский театр кукол посетит Талнах, Кайеркан и Дудинку. Там театр также покажет музыкальную сказку «Мой снежный друг» (3+). В это же время часть труппы отправится в Хатангу, где пройдут спектакли, завершающие гастроли театра по северу края.

Для самых маленьких зрителей артисты приготовили невероятное путешествие «Мой волшебный носок» (1+). В поисках сбежавшего носка малыши отправятся в подводное царство, пустыню и джунгли. По мнению театральных критиков , это один из лучших бэби-спектаклей в России. Эта постановка – лауреат множества престижных фестивалей и участник внеконкурсной программы театрального фестиваля «Золотая маска».

Для детей постарше – спектакль «Собака, которая не умела лаять» (3+) по мотивам сказки Джанни Родари. Это удивительная история о маленькой Собачке, которая не умела лаять. Она даже не знала о том, что каждая собака обязательно должна уметь это делать… А также лирическая сказка «Стойкий оловянный солдатик» (5+) Ганса Андерсена о мужественном герое, который преодолел все препятствия, чтобы быть с возлюбленной.

Кроме спектаклей, зрителей ожидают увлекательные мастер-классы:

– «Мы» (от 5 до 95 лет) во время которого участники подружатся, станут настоящим творческим коллективом и смогут почувствовать себя настоящими актерами, разыграв сцену бала из спектакля «Золушка»;

– «Театральная кукла из предметов быта» (5+). Артисты расскажут о том, какие существуют системы кукол и научат создавать их, используя простейшие предметы, которые есть дома у каждого. Затем ребята научатся работать с этими куклами, а итогом станет импровизированное представление.

2 февраля в 13:00 410
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