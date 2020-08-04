Красноярский край попал в десятку лучших в области культуры

Наш край попал в десятку лучших в рейтинге информационной активности культурной жизни крупнейших регионов страны и занял 7-е место. Это большое достижение, потому что раньше Красноярье не поднималось выше 15-й строчки.

Этот серьёзный рывок говорит о том, что вопреки запрету на массовые мероприятия, учреждения культуры нашли новые, современные формы работы и регулярно проводят интересные и качественные мероприятия, которые собирают большую аудиторию.