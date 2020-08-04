МАУ ИЦ «Норильские новости»

Красноярский край попал в десятку лучших в области культуры

Красноярский край попал в десятку лучших в области культуры

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Красноярский край попал в десятку лучших в области культуры

Красноярский край попал в десятку лучших в области культуры

Наш край попал в десятку лучших в рейтинге информационной активности культурной жизни крупнейших регионов страны и занял 7-е место. Это большое достижение, потому что раньше Красноярье не поднималось выше 15-й строчки.

Этот серьёзный рывок говорит о том, что вопреки запрету на массовые мероприятия, учреждения культуры нашли новые, современные формы работы и регулярно проводят интересные и качественные мероприятия, которые собирают большую аудиторию.

4 августа в 12:46 340
Парк культуры
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