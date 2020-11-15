Крылья Таймыра

Торжественное открытие музея состоялось 1 ноября. Он располагается в доме–шатре на берегу небольшой бухты, рядом с причалом. Открытие приурочили к 90–летию полярной авиации — эту круглую дату будут отмечать в следующем году. Создатели же ведут работы постоянно с учётом сложности логистики в этом районе. На данный момент в помещении открыта небольшая выставка с фотографиями авиационной техники и легендарных полярных лётчиков. Каждый снимок сопровождает историческая справка о человеке или знаковом событии.

– Мы связались с Ассоциацией полярников, Музеем Арктики и Антарктики в Санкт–Петербурге, и они пошли нам навстречу, предоставив из своих фондов уникальные фотографии полярных лётчиков и арктических самолётов. Получилась краткая антология развития нашей полярной авиации — от первого тактического самолёта, который пилотировал Ян Загорский, до современного героя — полярного лётчика и уроженца Диксона Виктора Михайлова, — рассказал корреспонденту «Заполярной Правды» один из организаторов музея, путешественник и член Русского Географического Общества Александр Дедов.

Сейчас энтузиасты занимаются наполнением будущих музейных фондов. В первую очередь речь идёт об авиационных механизмах, которые применяются в полярной авиации. Например, узел сброса — устройство, позволяющее выкидывать грузы из летящего самолёта на определённые точки – их до сих пор используют для доставки припасов на полярные станции. Собирают экспонаты буквально по крупицам, часть из них удалось найти и в Норильске, в производственных учебных классах и на закрывшихся предприятиях. После должного оформления их переправят на Диксон, где они пополнят уже существующую экспозицию.

Впрочем, музей уже активно осваивают диксонские школьники: местное художественное отделение подготовило работы на тему полярной авиации, которые тоже стали частью экспозиции, а само помещение решено использовать для проведения открытых уроков и мастер–классов по рисованию.

Идея сделать самый северный авиамузей у энтузиастов возникла не сразу: в 2018 году на средства Фонда президентских грантов на Диксоне инициативная группа установила шатёр–полусферу. Экспериментальное сооружение было возведено в рамках проекта «Экологический авиаотряд восточного сектора Арктики — Эклипс» при поддержке авиаремонтного предприятия «Мотор» (Омск). Руководитель проекта — Юрий Петров, организатор — красноярская региональная общественная экологическая организация «Природа Сибири». Дом–шатёр рассчитан и сконструирован Игорем Рыжковым, авиационным конструктором «Мотора». Модули по его чертежам изготовили лётчики этого же предприятия Юрий Петров, Игорь Михайлёв и Александр Зенков.

Таким образом, экологический авиаотряд, в который входил и Александр Дедов, тестировал новый вид модульного жилого комплекса, призванного решить проблему с базовым размещением экспедиционных и научно–исследовательских групп, работающих в условиях Крайнего Севера.

– На Севере строения, которые раньше использовались для размещения полярников и учёных, либо давно разрушены, либо пришли в негодность, — поясняет Александр Дедов. — Это вызывает немало сложностей с развертыванием изысканий в этой части Арктики: сложность логистики делает такую задачу практически невыполнимой. В палатках на северном побережье даже летом находиться довольно некомфортно и даже опасно.

Мы установили два экспериментальных строения: одно — на Диксоне, второе — в бухте Макарова. За два года выявили несколько недостатков – не очень серьёзных, но требующих устранения. Новые улучшенные жилые модули будем ставить в июле–августе следующего года. А эти два свою функцию уже выполнили ещё в прошлом году, при этом они в очень хорошем состоянии. Возник резонный вопрос: что же с ними делать? Местным властям они ни к чему — для размещения приезжих достаточно квартир. Вот мы и решили найти им применение.

Диксонцы дали сооружению своё название — «Красный чум». В нём останавливались путешественники, геологи, полярники. По информации энтузиастов и путешественников ресурса Facebook «Диксон. Неофициальная страница», сейчас уже трудно вспомнить, кому конкретно пришла в голову идея создать в модуле музей. Но то, что здесь должен появиться именно музей полярной авиации, — неслучайно. Идейный вдохновитель проекта, в прошлом полярный лётчик Юрий Петров с единомышленниками посвятил своё диксонское детище всем бесстрашным полярным лётчикам Русской Арктики.

Создатели музея рассчитывают, что их детище приживётся на Диксоне и станет одним из культурных объектов, которые приятно показать туристам. Саму экспозицию планируют периодически обновлять, посвящая новые выставки ключевым моментам в истории освоения Севера, отдельным экспедициям или тонкостям жизни и быта в северных широтах.