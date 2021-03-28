«Кухня» мультипликатора

Уникальное событие

Помните это ощущение из детства, когда ты с шапкой набекрень тщательно изучаешь телепрограмму на грядущую неделю и обводишь карандашом время показа любимых мультиков, заранее спланировав свои прогулки во дворе, чтоб не пропустить новую серию «Простоквашино» или «Острова сокровищ»? Сейчас так уже никто не делает, потому что любой мультик можно скачать из интернета и потом посмотреть его в удобное время.

А вот просмотр мультфильмов на большом экране кинозала по–прежнему остаётся популярным. Подтверждение тому — необычный мультфестиваль в Талнахе, который с успехом проходит уже второй год подряд.

Анна Ващенко, директор КДЦ им. В. Высоцкого, делится:

– Первый фестиваль мультфильмов состоялся в январе 2020 года. Накануне мы выиграли грант благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» — на создание студии анимации для детей «Мультпространство «Каникулы». В честь открытия студии и было решено организовать фестиваль. В реализации задумки нам очень помогли сотрудники красноярской мультстудии «Академия волшебников», которые провели для юных норильчан мастер–классы, а также занимались обучением наших педагогов. В этом году на мероприятии присутствовало в два раза больше гостей, и был представлен расширенный список мультфильмов.

Изучаем техники

На фестивале дети могли освоить так называемую коллажную анимацию. Это довольно простой, но весьма трудоёмкий процесс, когда будущие объекты и герои сначала рисуются, затем вырезаются, а уж потом покадрово снимаются в определённой локации. На создание минутного мультфильма, снятого с помощью данного приёма, может уйти (в зависимости от сложности работы) от одного дня до нескольких недель.

– Обычно сначала пишется сценарий, потом под него рисуются персонажи и снимаются сцены. Но в рамках фестиваля мы пошли другим путём, — рассказывает Людмила Светличная, педагог–мультипликатор из Красноярска. — Участники мастер–класса сначала сами придумывали и рисовали персонажей, а уже на их основе все вместе выбирали тему будущего мультика. В этом, собственно, и прелесть: ребята могли не только поработать в разных техниках, но и в целом прочувствовать всю внутреннюю «кухню» мультипликации, то есть пройти весь путь — от отрисовки героев до монтажа ленты.

Детей также познакомили с новым и весьма необычным направлением «фризлайт» — завораживающая техника рисования и последующего анимирования картинок с помощью света. Работа ведётся в абсолютной темноте, а художник использует собственную фантазию, чувство пространства и обычный или цветной фонарик в качестве кисти. Происходящее снимается на цифровой фотоаппарат с выдержкой диафрагмы в несколько секунд. В результате на снимке отображается не просто световое пятно, а целые линии. При наличии опыта художник– мультипликатор может создавать полноценные рисунки и даже анимированные картины с помощью исключительно света. Именно этот приём норильским детям понравился больше всего, хотя мастера–аниматоры отмечают, что это одна из наиболее сложных техник.

Из Новосибирска на фестиваль приехала педагог и аниматор, лауреат и призёр российских и международных анимационных фестивалей Ульяна Шалыгина. Она представляла очень интересную и необычную технику — печатная анимация: изображения отпечатывают валиком на плёнке, затем складывают её в несколько слоёв и по очереди передвигают — появляется эффект оживших персонажей.

Была представлена и техника рисования на пластилине — когда огромный кусок пластичной массы раскатывают и прорисовывают на нём изображение, а затем всё это ещё и оживляют на экране. Дети остались под большим впечатлением от всего увиденного.

С восторгом восприняли норильчата и мастер–классы от Михаила Солошенко, московского режиссёра перезапущенного мультсериала «Простоквашино». Из подручных средств он соорудил настоящую студию, где обучал юных мультипликаторов технике пикселяции — её уникальность в том, что дети не рисуют персонажей, а сами являются героями мультфильма.

– Мы сняли с ребятами этюды про Талнахские горы, снег и скалолазов, — поделился Михаил. — В смешанной технике пикселяции и перекладки сделали небольшой ролик (примерно полторы минуты) о природе — это лёгкая и весёлая зарисовка. Весь процесс длился почти пять дней, но надо учитывать, что это детская анимация. Профессиональная работа в подобной технике занимает куда больше времени, но зато на выходе получается по–настоящему необычное видео.

Итоги и мечты

Результаты совместной работы мастеров и учеников можно увидеть на официальном YouTube–канале КДЦ им. В. Высоцкого и в социальных сетях. Собственно ради этого и задумывался сам фестиваль: не только привить детям вкус к качественной анимации, но и побудить их к самостоятельному творчеству. Быть может, лет десять спустя, кто–то из подросших норильчат станет автором культового мультика, который войдёт в сокровищницу российской мультипликации.