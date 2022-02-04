МАУ ИЦ «Норильские новости»

Культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого отпразднует юбилей

Культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого отпразднует юбилей

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Культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого отпразднует юбилей

Торжественное мероприятие «50 лет в центре событий» состоится 11 февраля в 18.00.

Культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого отпразднует юбилей

Впервые свои двери тогда ещё кинотеатр «Талнах» открыл в 1972 году. 1970-е годы — были временем больших социалистических строек и промышленных побед, всеобщего воодушевления и созидания. Именно такие, воодушевлённые, люди были первыми зрителями талнахского кинотеатра. И вот уже 50 лет учреждение остаётся культурным центром для жителей Талнаха.

В 17.30 в фойе КДЦ гостей будет встречать образцовый художественный коллектив Brass Banda. А далее их ждёт праздничная программа, посвящённая значимым периодам в истории учреждения.

4 февраля в 12:18 400
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