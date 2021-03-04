Культурно-досуговый центр «Юбилейный» приглашает в кино с любимыми

В программе примут участие творческие коллективы КДЦ и таланты Кайерканской детской школы искусств. А ещё спеть пригласили участников известного проекта «Планёрка» Николая Ёлкина, Юрия Лабузова и Эдуарда Паршина. Первыми пригласительные получили женщины из общественных организаций и социальных и образовательных учреждений. Желающих так много, что пришлось запланировать и второй концерт, ведь количество мест в зале ограничено. Перед началом программы в фойе КДЦ «Юбилейный» откроется выставка работ педагогов Дома детского творчества. Будут представлены и необычные картины актрисы Заполярного театра драмы Варвары Бабаянц.

7 марта также пройдёт праздничная акция «В кино с любимыми». Для участия в акции необходимо купить в кассе или на сайте КДЦ «Юбилейный» билеты на киносеанс нового отечественного фильма «Пара из будущего». Перед началом сеанса в 19.00 состоится розыгрыш праздничных подарков на тему весны.