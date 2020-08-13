Культурные площадки возобновляют свою работу

Культурная жизнь северного города набирает обороты. Теперь каждый житель может свободно посетить Музей Норильска, Норильскую художественную галерею и Талнахский филиал музея. Для ценителей прекрасного доступны как временные, так и постоянные экспозиции.

Но не стоит забывать о правилах посещения – соблюдение масочного режима и контроль социальной дистанции. На входе у каждого посетителя обязательно измеряют температуру. Также возможно экскурсионное обслуживание для мини-групп, в которых количество участников не должно превышать 5 человек.

Посетить культурные пространства можно со вторника по воскресенье с 11.00 до 19.00 часов, а в пятницу с 13.00 до 21.00. Не забывайте, что каждый последний четверг месяца - санитарный день.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам:

Музей Норильска - 46-13-26, 46-13-27;

Норильская художественная галерея - 43-35-69, 43-35-68, 43-35-70;

Талнахский филиал музея - 44-27-14, 44-27-81.

Сайт музея: https://norilskmuseum.ru.

Также культурно-досуговые центры возобновляют занятия в кружках и стадиях. Но обязательно с соблюдением ограничительных мер, в каждой группе должно быть не более 20 человек. Ознакомиться с коллективами и их расписанием занятий вы можете на официальных сайтах:

МБУК «Городской центр культуры»: www.gcknorilsk.ru;

МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого»: www.кдц-высоцкого.рф;

МБУК «КДЦ «Юбилейный»: www.kdcub.ru.

Массовые мероприятия и открытие кинотеатров ожидают нас на следующем этапе снятия ограничений.