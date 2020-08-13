МАУ ИЦ «Норильские новости»

Культурные площадки возобновляют свою работу

Культурные площадки возобновляют свою работу

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Культурные площадки возобновляют свою работу

С 11 августа музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» вновь открыл свои двери для посетителей.

Культурные площадки возобновляют свою работу

Культурная жизнь северного города набирает обороты. Теперь каждый житель может свободно посетить Музей Норильска, Норильскую художественную галерею и Талнахский филиал музея. Для ценителей прекрасного доступны как временные, так и постоянные экспозиции.

Но не стоит забывать о правилах посещения – соблюдение масочного режима и контроль социальной дистанции. На входе у каждого посетителя обязательно измеряют температуру. Также возможно экскурсионное обслуживание для мини-групп, в которых количество участников не должно превышать 5 человек.

Посетить культурные пространства можно со вторника по воскресенье с 11.00 до 19.00 часов, а в пятницу с 13.00 до 21.00. Не забывайте, что каждый последний четверг месяца - санитарный день.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам:

Музей Норильска - 46-13-26, 46-13-27;

Норильская художественная галерея - 43-35-69, 43-35-68, 43-35-70;

Талнахский филиал музея - 44-27-14, 44-27-81.

Сайт музея: https://norilskmuseum.ru.

Также культурно-досуговые центры возобновляют занятия в кружках и стадиях. Но обязательно с соблюдением ограничительных мер, в каждой группе должно быть не более 20 человек. Ознакомиться с коллективами и их расписанием занятий вы можете на официальных сайтах:

МБУК «Городской центр культуры»: www.gcknorilsk.ru;

МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого»: www.кдц-высоцкого.рф;

МБУК «КДЦ «Юбилейный»: www.kdcub.ru.

Массовые мероприятия и открытие кинотеатров ожидают нас на следующем этапе снятия ограничений.

13 августа в 10:23 150
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