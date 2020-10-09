1 октября стартовал «Культурный марафон — 2020», который нацелен на вовлечение детей в культуру, развитие у них творческого мышления и функциональной грамотности. Формат марафона в этом году весьма необычный — это не просто тест с вопросами и ответами, а маленькие истории и загадки о культурах народов, населяющих нашу страну.

Основная часть марафона будет проходить с 1 октября по 1 ноября 2020 года. Помимо традиционных разделов — кино, музыка, архитектура, театр, организаторы добавили новые разделы — текст, танец и народная культура России.

Присоединяйтесь — https://education.yandex.ru/culture/