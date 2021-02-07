Лекцию–экскурсию в память о Гунаре Кродерсе провели в публичной библиотеке

На краеведческий час «Души нелёгкая работа» пригласили студентов Норильского колледжа искусств. Ведущий библиограф Елена Мухаметчикова рассказала ребятам о жизни и творчестве знаменитого журналиста, летописца городской культуры, удостоенного звания почётного гражданина Норильска. Гунар Кродерс был ровесником этих студентов, когда в Риге в 1941–м репрессировали его семью. О годах трудной юности на Таймыре он рассказал в своей повести «Живу и помню». С её фрагментами, как и с избранными публикациями мэтра журналистики в различных норильских изданиях, студенты познакомились на выставке, подготовленной работниками библиотеки.