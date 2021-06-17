«Ленинградская симфония» посетит Талнах в онлайн-режиме

Спектакль был создан к 75-му юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Сюжет, связанный с блокадой Ленинграда, тесно сплетается с темой самопожертвования, свойственного русскому народу во все времена, и одновременно актуализируется в теме памяти, вызывающей живой отклик у людей нашего времени.

Хореографическая мистерия состоится с участием хора, солистов, чтецов и симфонического оркестра на музыку Алексея Сюмака (Requiem), Дмитрия Шостаковича (Симфония № 7 «Ленинградская», часть 1) и Вольфганга Амадея Моцарта (Requiem. Lacrimosa). Исполняется на русском, латинском, немецком, французском, итальянском языках.