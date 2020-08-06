«Лето с книгой»

С 10 по 20 августа КДЦ «Юбилейный» приглашает норильчан поучаствовать в сетевой акции, для участия в которой необходимо разместить свой видеоматериал (выразительное чтение, театрализованное чтение или чтение по ролям продолжительностью не более 3 минут) на страницах соцсетей с хештегом #ЮбилейныйЛетосКнигой.

Участники акции получат электронные сертификаты, а лучшие работы «Юбилейный» разместит их на YouTube канале.

В качестве бонуса на канале уже совсем скоро появятся видеомастер-классы по художественному слову от участницы театральной студии «Вдохновение» КДЦ «Юбилейный» Софьи Карамышенко, а также артиста Норильского Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского - Романа Лесика.