МАУ ИЦ «Норильские новости»

«Лето с книгой»

«Лето с книгой»

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«Лето с книгой»

КДЦ «Юбилейный» проводит сетевую акцию «Лето с книгой» и приглашает к участию всех желающих вне зависимости от возраста и места нахождения.

«Лето с книгой»

С 10 по 20 августа КДЦ «Юбилейный» приглашает норильчан поучаствовать в сетевой акции, для участия в которой необходимо разместить свой видеоматериал (выразительное чтение, театрализованное чтение или чтение по ролям продолжительностью не более 3 минут) на страницах соцсетей с хештегом #ЮбилейныйЛетосКнигой.

Участники акции получат электронные сертификаты, а лучшие работы «Юбилейный» разместит их на YouTube канале.

В качестве бонуса на канале уже совсем скоро появятся видеомастер-классы по художественному слову от участницы театральной студии «Вдохновение» КДЦ «Юбилейный» Софьи Карамышенко, а также артиста Норильского Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского - Романа Лесика.

6 августа в 17:07 810
АКЦИИКультураКДЦ Юбилейный
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