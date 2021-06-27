Любовь во время ковида

В зал малой сцены, где уже дали два представления по пьесе московского автора Ольги Никифоровой, было не попасть. Зрителей, конечно, притянуло и название спектакля, и обещание развеять гнетущий мрак пандемии историями–откровениями из жизни народа. И, знаете, настолько всё происходящее на сцене было близким, что так и хотелось поделиться с соседями по залу — ребята, это же всё про нас, и с какой любовью, пониманием, как жизнеутверждающе! После спектакля поклонники порывались обнять сразу всех наших замечательных актёров, сказать лучшие слова режиссёру–постановщику Анне Бабановой, которая стала и автором оформления, хореографу Олесе Шендрик, а ещё поблагодарить за музыкальное оформление Ольгу Барба и за видеоряд — Ивана Клочкова.

Этот спектакль хочется ещё не раз пересмотреть, хотя бы ради того, чтобы получить удовольствие от талантливой работы актерской команды, которую в первую очередь отмечают зрители. Интересно, что пьесу–альманах автор сочиняла во время самоизоляции, чтобы поднять себе настроение, а потом по дружбе прислала эту ироническую мозаику главному режиссёру Заполярной драмы Анне Бабановой, а та, похохотав над перипетиями таких узнаваемых историй, решила поделиться ими с норильчанами. Так сказать, поддержать творчески и эмоционально в непростые времена. Создатели, анонсируя свою работу, дали очень точные ориентиры: «Это порой насмешливые, порой очень лиричные штрихи к портрету нашего современника, в период пандемии и самоизоляции встретившегося наконец–таки с самим собой...».

Уже в начале спектакля авторы дают публике установку, напоминая об «эффекте бабочки» в теории хаоса: в нестабильном мире даже самое незначительное влияние (такое, например, как взмах крыльев бабочки) может иметь самые непредсказуемые последствия. И как бы далеко ни зашли наши рассуждения, «бабочки летают, машут крыльями, садятся нам на плечо... и всё меняется»...

Как раз о «хрупкости, мимолетности, непредсказуемости мгновений» так тонко и талантливо размышляли на малой сцене, глаза в глаза со зрителями, наши артисты нескольких поколений Галина Савина, Александр Глушков, Евгения Воронова, Александр Герасимчев, Дарья Дороготовцева, Степан Мамойкин.

Мы пообщались после спектакля с режиссёром Анной Бабановой, поздравив с точным выбором пьесы и творческим успехом. Анна Владиславовна поделилась:

– Эта пьеса написана в период самоизоляции с большой любовью к людям. Пандемия внесла свои коррективы в жизнь многих, и время, когда нам пришлось оставаться дома наедине со своими мыслями, позволило людям задуматься о том, что же на самом деле для нас важнее и ценнее всего. И одежду для актёров мы специально выбрали ярких тонов, как некий вызов карантину.

– Какая из историй о любви, предательстве, непонимании в семье вам дороже всего?

– Мне все они дороги, наверное, в каждого своё попадает. В пьесе было больше историй, монологов, но мы взяли не весь материал, пришлось от чего–то отказаться, иначе надо было бы делать два акта. Ольга Никифорова увидит нашу работу позднее, сейчас она очень занята работой как заместитель худрука в Театре Виктюка в Москве. Мы с ней вместе работали в Омской драме, где она в то время была заместителем директора. Она отличный завлит, продюсер, фестивали делает, с Европой работает и пьесы всегда писала, но именно #ЛЮБЛЮНЕМОГУ# мне с ходу особенно понравилась. И эту вещь сразу схватил «Старый дом» в Новосибирске, премьера там прошла чуть раньше, чем у нас.

– В спектакле очень узнаваемая питерская атмосфера, это создает особое настроение...

– Автор пьесы много жила и работала в Петербурге, для неё это родной город. Времена менялись, а Ольга оставалась собой. Она уже бабушка, но душой очень молода, и это чувствуется...

– Следующей премьерой будет, похоже, совершенно оригинальная постановка. Почему вы пригласили именно Сергея Потапова, которого называют «якутским Тарантино», ставить «Кровавую свадьбу» Лорки?

– Я давно хотела, чтобы он у нас поработал, знаю его ещё с института, когда он учился старше на курс у Марка Захарова. Он был всегда человеком–праздником. Если дым стоял на режиссёрском этаже, то все понимали — это Серёжа репетирует! У него всегда всё поэтично — огонь, вода, дым... Он сейчас очень известный режиссёр театра и кино. На нашу театральную лабораторию «Полярка» эстонцы привозили его постановку «Оборотень», которую все особо отметили. Он очень интересно с актёрами работает, и человек замечательный! Надеемся, что на закрытии сезона удивим его премьерой.

– А что планируете в новом 81–м сезоне?

– У меня есть идея, связанная с мечтами и размышлениями о будущем... Вижу, что в играх, в кино, нас будто готовят к сценарию апокалипсиса. И я подумала — а есть ли другой сценарий? И надо говорить об этом! Пьесу под рабочим названием «Прекрасная далёкая» для нас пишет Светлана Баженова. Премьеру планируем на январь. А Тимур Файрузов будет ставить «Государство для двоих» по Курту Воннегуту, сказку «Садко». Ждём и режиссёра Александра Исакова, он приедет на постановку «Полоумного Журдена» Михаила Булгакова. Надеемся, что никто из актёров не покинет театр, и новых пока не зовём.

Повезло тем, кто сумел заранее раздобыть билеты на закрытие юбилейного 80–го сезона, которое состоится 27 июня. Сегодня в Заполярной драме, без сомнения, очень интересно. Зрители поделились с «Заполярной Правдой», что работы последнего времени дают живое дыхание театра, жизнеутверждающее настроение, наперекор всем ограничениям.