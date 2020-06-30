Лучшие рыбаки Таймыра получат подарки в честь профессионального праздника

Традиционные празднования, посвящённые рыбацкой профессии, в этом году начнутся с Левинских Песков. На 10 июля торжества запланированы в Потапово, 17 июля они пройдут в посёлках Усть-Авам и Волочанка. Завершится череда поселковых мероприятий 24 июля в Хантайском Озере, сообщается на сайте дудинской администрации.

Ежегодно на День рыбака к сельчанам приезжали гости из Дудинки, коллективы городского Центра народного творчества поздравляли сельских рыбаков концертными программами. Этим летом в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией, выездные мероприятия были отменены, а поздравления решено провести в онлайн-формате.

Сотрудники территориальных отделов и сельских учреждений культуры организуют для земляков спортивные соревнования и творческие конкурсы. В часовой аудиопрограмме к жителям посёлков обратится глава Дудинки Юрий Гурин, прозвучат концертные номера в исполнении артистов Городского центра народного творчества. Лучшие рыбаки, юбиляры и заслуженные сельчане получат от муниципалитета традиционные награды, призы и подарки.