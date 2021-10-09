Лунная дорожка

Рождение луны

«В одном доме на Земле жил человек. У него была крыша над головой. А в небе жила Луна. Каждую ночь она пролетала над домом человека и не замечала его. Однажды в ясную ночь человек вышел из дома и посмотрел на небо. И там он увидел Луну. Она была прекрасна. С тех пор каждую ночь он смотрел, как Луна совершает свой путь у него над головой».

Так началась эта история. Хотя, если быть до конца точным, чтобы подружиться с Луной человеку пришлось разобрать свой дом. Из этих досок построить высокую лестницу, чтобы дотянуться до ночного светила. Вот только досок не хватило. Человек разобрал лестницу и построил высокий навес, под которым проводил каждую ночь в надежде, что спутник Земли его заметит. И однажды, когда он уже ничего не ждал, случилось чудо: Луна спустилась с небес и прилегла на деревянный настил.

С тех пор человек и Луна неразлучны. Он — в мешковатом чёрном плаще и чёрной шляпе, она — длиной два метра, путешествуют по стране и миру.

– Реальная луна путешествует вокруг Земли, освещая своим волшебным светом прекрасные пейзажи нашей любимой планеты, и поэтому я решил совершить со своей «Частной луной» такое же путешествие. Это будет более долгое путешествие, чем один оборот луны вокруг Земли. Путешествие длиною в мою жизнь! — раскрывает свой замысел Леонид Тишков.

А вот руководитель студии «Частная луна», кстати его невестка, Вероника Тишкова рассказывает о появлении популярного во всем мире проекта немного проще:

– В 2003 году организаторы подмосковного фестиваля современного искусства предложили Леониду Тишкову создать инсталляцию на открытом воздухе. Тогда художник обратился к творчеству своего известного коллеги — бельгийского сюрреалиста Рене Магритта и его картине, на которой Луна запуталась в ветвях дерева. Только Леонид создал реальное светящееся тело — двухметровый месяц. Этот образ нашёл большой отклик у зрителя. Сделав несколько фотографий, Леонид Тишков понял, что его луна очень даже фотогенична.

И понеслось. Первую серию фотографий художник сделал в Москве. Луна, спустившаяся на чердак старинного деревянного дома, она же, попивающая чай в его саду, оставшаяся на ночь в квартире или лежащая на заснеженной крыше столичной многоэтажки. После был вояж на родину художника — Урал. Там парочка каталась на лодке, ходила в горы, грелась у костра.

А после начались приглашения. Свой фотослед луна и Тишков оставили на Украине, в Латвии, Франции, Малайзии, Австрии, Германии, Бельгии, Швейцарии, Нидерландах, Чехии, Англии, Италии, США, в Китае, Новой Зеландии и на Тайване.

– Японцы очень любят этот проект, — раскрывает лунные секреты Вероника Тишкова. — В стране восходящего солнца полнолуние считается праздником. Люди проводят всю ночь на улице, любуясь светящимся диском. Поэтому специально для японцев Леонид Тишков создаёт именно круглое светило. То же самое происходит в Южной Корее. Луна — это же очень понятный объект, которым восхищаются на Востоке и Западе, христиане и мусульмане. Она для всех, без границ.

На нартах в Норильск

– Четвёртый год мы проводим цикл выставок современного искусства, знакомим норильчан с самыми известными и яркими художниками страны, — рассказывает Наталья Федянина, директор Музея Норильска, — Леонид Тишков, безусловно, к ним относится. Его работы находятся на ведущих культурных площадках мира: в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина, в московском Мультимедиа Арт Музее, Центре Гетти, Центре современного искусства Луиджи Печчи, в Уядзовском замке в Варшаве, Музее современного искусства Нью–Йорка и так далее. Леонида называют неоромантиком постиндустриального общества, а я считаю, что он настоящий поэт. Произошло удивительное совпадение: мы мечтали пригласить художника к нам, а он тем временем, изучая российские музейные площадки, увидел, что в Норильск в последние годы едут выставляться самые громкие имена современного искусства, и сам предложил нам свой «Арктический дневник». Именно в Норильске впервые демонстрируются его страницы широкой публике.

Спасём и Арктику

В сентябре 2010 года Леонида Тишкова пригласили принять участие в международной экспедиции, организованной лондонским независимым сообществом Cape Farewell. Учёные, художники, писатели и музыканты отправились на небольшой шхуне на полярный архипелаг Шпицберген. Главная цель — привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата и придумать, как избежать надвигающейся экологической катастрофы. Сегодня Арктика не только лакомый кусок для нескольких мировых держав. Это настоящее поле битвы транснациональных энергетических корпораций. Однако активное присутствие человека в этих, казалось бы, безмолвных местах приводит к «разморозке» Арктики и, как следствие, необратимым бедствиям по всей Земле.

– Леонид месяц вёз свою частную спутницу на шхуне, но это была другая луна. Двухметровая проекция доставила бы неудобства попутчикам — судно–то небольшое. Художник три дня собирал арктический вариант светила по деталям, монтировал светодиоды. Но всё вышло замечательно. Он сделал несколько фотографий: луна среди ещё сохранившихся льдов, на берегу на фоне шхуны, возле заброшенного балка, где её с ружьем охраняет Тишков, ведь рядом бродили настоящие белые медведи. И главное — это проекция на тающий ледник с пронзительной надписью: «Я ещё жив».

Там же Леонид Тишков рисовал свой «Арктический дневник», который в полном объёме впервые представили именно в Норильске. На открытии выставки сложно было понять, что больше впечатлило посетителей — фотографии или графические работы художника. «В 20 веке китобоями было убито 2 миллиона 400 тысяч китов». «Из–за исчезновения ледяного покрова белым медведям приходится проплывать огромные расстояния. Эта медведица провела в ледяной воде 232 часа без передышки, преодолев 687 километров. Она потеряла 22% веса и... годовалого детёныша». И это только часть арктических заметок художника.

– Леонид прекрасно понимает, что художники не способны самостоятельно изменить эту ситуацию, но они могут привлечь внимание огромного количества людей, — уверена руководитель студии «Частная луна». — Тем более, у художника уже есть такой опыт. В Румынии он сделал ряд фотографий в безжизненных каньонах, на месте которых раньше находились красивейшие леса. В этом году ему написали экоактивисты, с которыми он сотрудничал. Новость потрясла всех: лес в Трансильвании, который тоже готовился под вырубку, внесли в список наследия Юненско, и его больше не имеют права трогать.

Она для всех

Сегодня у Леонида Тишкова две основные луны. Одна путешествует по Европе, вторая — по России. А в 2020 году история приняла новый оборот — его частные попутчицы стали самостоятельными и сегодня путешествуют без своего создателя. С начала пандемии, по совету врачей, Леонид Тишков отменил все поездки и обосновался в своём подмосковном доме. Там он продолжает творить и оттуда шлёт видеообращения для посетителей выставок.

– Я очень рад, что моя «Частная луна» примчалась на нартах в суровый и прекрасный город Норильск. Сегодня путешествовать сложно, границы закрыты, пандемии не видно конца. Но мы, художники, знаем: чтобы путешествовать, не обязательно собирать чемоданы и оформлять визы, ведь у нас есть воображение и мечта. Луна дарит свой свет всем народам и континентам. Так что мечтайте, выходите ночью любоваться этим поэтичным светилом, раздвигайте границы! — призывает норильчан автор.

«Частная луна» Леонида Тишкова обосновалась у нас в Художественной галерее и будет гостить в Норильске до 28 ноября.