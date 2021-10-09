Лунная дорожка
Лунная дорожка
В Художественной галерее Норильска открылась выставка известного российского художника Леонида Тишкова «Частная луна». Этот проект был представлен во многих странах мира. Сегодняшняя экспозиция призывает защитить Арктику.
Рождение луны
«В одном доме на Земле жил человек. У него была крыша над головой. А в небе жила Луна. Каждую ночь она пролетала над домом человека и не замечала его. Однажды в ясную ночь человек вышел из дома и посмотрел на небо. И там он увидел Луну. Она была прекрасна. С тех пор каждую ночь он смотрел, как Луна совершает свой путь у него над головой».
Так началась эта история. Хотя, если быть до конца точным, чтобы подружиться с Луной человеку пришлось разобрать свой дом. Из этих досок построить высокую лестницу, чтобы дотянуться до ночного светила. Вот только досок не хватило. Человек разобрал лестницу и построил высокий навес, под которым проводил каждую ночь в надежде, что спутник Земли его заметит. И однажды, когда он уже ничего не ждал, случилось чудо: Луна спустилась с небес и прилегла на деревянный настил.
С тех пор человек и Луна неразлучны. Он — в мешковатом чёрном плаще и чёрной шляпе, она — длиной два метра, путешествуют по стране и миру.
– Реальная луна путешествует вокруг Земли, освещая своим волшебным светом прекрасные пейзажи нашей любимой планеты, и поэтому я решил совершить со своей «Частной луной» такое же путешествие. Это будет более долгое путешествие, чем один оборот луны вокруг Земли. Путешествие длиною в мою жизнь! — раскрывает свой замысел Леонид Тишков.
А вот руководитель студии «Частная луна», кстати его невестка, Вероника Тишкова рассказывает о появлении популярного во всем мире проекта немного проще:
– В 2003 году организаторы подмосковного фестиваля современного искусства предложили Леониду Тишкову создать инсталляцию на открытом воздухе. Тогда художник обратился к творчеству своего известного коллеги — бельгийского сюрреалиста Рене Магритта и его картине, на которой Луна запуталась в ветвях дерева. Только Леонид создал реальное светящееся тело — двухметровый месяц. Этот образ нашёл большой отклик у зрителя. Сделав несколько фотографий, Леонид Тишков понял, что его луна очень даже фотогенична.
И понеслось. Первую серию фотографий художник сделал в Москве. Луна, спустившаяся на чердак старинного деревянного дома, она же, попивающая чай в его саду, оставшаяся на ночь в квартире или лежащая на заснеженной крыше столичной многоэтажки. После был вояж на родину художника — Урал. Там парочка каталась на лодке, ходила в горы, грелась у костра.
А после начались приглашения. Свой фотослед луна и Тишков оставили на Украине, в Латвии, Франции, Малайзии, Австрии, Германии, Бельгии, Швейцарии, Нидерландах, Чехии, Англии, Италии, США, в Китае, Новой Зеландии и на Тайване.
– Японцы очень любят этот проект, — раскрывает лунные секреты Вероника Тишкова. — В стране восходящего солнца полнолуние считается праздником. Люди проводят всю ночь на улице, любуясь светящимся диском. Поэтому специально для японцев Леонид Тишков создаёт именно круглое светило. То же самое происходит в Южной Корее. Луна — это же очень понятный объект, которым восхищаются на Востоке и Западе, христиане и мусульмане. Она для всех, без границ.
На нартах в Норильск
– Четвёртый год мы проводим цикл выставок современного искусства, знакомим норильчан с самыми известными и яркими художниками страны, — рассказывает Наталья Федянина, директор Музея Норильска, — Леонид Тишков, безусловно, к ним относится. Его работы находятся на ведущих культурных площадках мира: в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина, в московском Мультимедиа Арт Музее, Центре Гетти, Центре современного искусства Луиджи Печчи, в Уядзовском замке в Варшаве, Музее современного искусства Нью–Йорка и так далее. Леонида называют неоромантиком постиндустриального общества, а я считаю, что он настоящий поэт. Произошло удивительное совпадение: мы мечтали пригласить художника к нам, а он тем временем, изучая российские музейные площадки, увидел, что в Норильск в последние годы едут выставляться самые громкие имена современного искусства, и сам предложил нам свой «Арктический дневник». Именно в Норильске впервые демонстрируются его страницы широкой публике.
Спасём и Арктику
В сентябре 2010 года Леонида Тишкова пригласили принять участие в международной экспедиции, организованной лондонским независимым сообществом Cape Farewell. Учёные, художники, писатели и музыканты отправились на небольшой шхуне на полярный архипелаг Шпицберген. Главная цель — привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата и придумать, как избежать надвигающейся экологической катастрофы. Сегодня Арктика не только лакомый кусок для нескольких мировых держав. Это настоящее поле битвы транснациональных энергетических корпораций. Однако активное присутствие человека в этих, казалось бы, безмолвных местах приводит к «разморозке» Арктики и, как следствие, необратимым бедствиям по всей Земле.
– Леонид месяц вёз свою частную спутницу на шхуне, но это была другая луна. Двухметровая проекция доставила бы неудобства попутчикам — судно–то небольшое. Художник три дня собирал арктический вариант светила по деталям, монтировал светодиоды. Но всё вышло замечательно. Он сделал несколько фотографий: луна среди ещё сохранившихся льдов, на берегу на фоне шхуны, возле заброшенного балка, где её с ружьем охраняет Тишков, ведь рядом бродили настоящие белые медведи. И главное — это проекция на тающий ледник с пронзительной надписью: «Я ещё жив».
Там же Леонид Тишков рисовал свой «Арктический дневник», который в полном объёме впервые представили именно в Норильске. На открытии выставки сложно было понять, что больше впечатлило посетителей — фотографии или графические работы художника. «В 20 веке китобоями было убито 2 миллиона 400 тысяч китов». «Из–за исчезновения ледяного покрова белым медведям приходится проплывать огромные расстояния. Эта медведица провела в ледяной воде 232 часа без передышки, преодолев 687 километров. Она потеряла 22% веса и... годовалого детёныша». И это только часть арктических заметок художника.
– Леонид прекрасно понимает, что художники не способны самостоятельно изменить эту ситуацию, но они могут привлечь внимание огромного количества людей, — уверена руководитель студии «Частная луна». — Тем более, у художника уже есть такой опыт. В Румынии он сделал ряд фотографий в безжизненных каньонах, на месте которых раньше находились красивейшие леса. В этом году ему написали экоактивисты, с которыми он сотрудничал. Новость потрясла всех: лес в Трансильвании, который тоже готовился под вырубку, внесли в список наследия Юненско, и его больше не имеют права трогать.
Она для всех
Сегодня у Леонида Тишкова две основные луны. Одна путешествует по Европе, вторая — по России. А в 2020 году история приняла новый оборот — его частные попутчицы стали самостоятельными и сегодня путешествуют без своего создателя. С начала пандемии, по совету врачей, Леонид Тишков отменил все поездки и обосновался в своём подмосковном доме. Там он продолжает творить и оттуда шлёт видеообращения для посетителей выставок.
– Я очень рад, что моя «Частная луна» примчалась на нартах в суровый и прекрасный город Норильск. Сегодня путешествовать сложно, границы закрыты, пандемии не видно конца. Но мы, художники, знаем: чтобы путешествовать, не обязательно собирать чемоданы и оформлять визы, ведь у нас есть воображение и мечта. Луна дарит свой свет всем народам и континентам. Так что мечтайте, выходите ночью любоваться этим поэтичным светилом, раздвигайте границы! — призывает норильчан автор.
«Частная луна» Леонида Тишкова обосновалась у нас в Художественной галерее и будет гостить в Норильске до 28 ноября.