Любимой «Родине» — 67!





В день рождения «Родине» есть чем похвастаться. Кинокомплекс одним из первых открылся после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и порадовал зрителя двумя кассовыми релизами: фильмами «Довод» и «Стрельцов». Для зрителей до 6 лет по выходным демонстрируется «Мульт в кино». Для людей, изучающих иностранный язык, в «Родине» есть возможность смотреть фильмы на языке оригинала. В программе проекта на октябрь — кинобестселлер «Психо» Альфреда Хичкока. Кроме того, кино стало доступнее для слабовидящих и слабослышащих людей. По запросу теперь можно воспользоваться системой тифлокомментирования.



— Самый главный для нас подарок — это зрители. После длительного периода самоизоляции видно, как они соскучились по кино, — отмечает директор кинокомплекса Анастасия Батова. — Чтобы разделить радость дня рождения со зрителями, сотрудники кинотеатра приготовили специальный ролик и сувениры.



День рождения «Родины» продолжится открытием фестиваля «Полярная сова — 2020». Мероприятие проводится уже 17 лет, и с каждым годом конкурсных работ становится только больше. Этой осенью их 334, что на 96 больше, чем в прошлом году. Номинаций всего 6, самая многочисленная — анимационный фильм. За годы существования «Сова» обрела всероссийскую популярность, и количество участников в этот раз составило более 800 человек. Стартует фестиваль 19 октября, подведение итогов назначено на 23.



В программе — три мастер-класса онлайн и онлайн-показ документального фильма «Замороженное время» красноярского режиссера Александра Калашникова. На мастер-классе «Кто такой режиссёр и зачем он нужен» сценариста ВГИК Сергея Серёгина обещают прямое включение с лекции московского вуза. Как создать анимационный фильм расскажут руководитель студии мультипликации детской киностудии «Поиск» Лейла Сиянова и декан факультета анимации и мультимедиа ВГИК кинорежиссёр Елена Ярёменко. Основной площадкой фестиваля станет платформа Zoom, доступ к мастер-классам неограничен. Подробнее можно узнать по телефону 48-09-11 или на сайте кино-родина.рф.