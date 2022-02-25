Масленичная неделя начнётся с выставки «Красота сквозь времена»

В экспозиции представлены русские традиционные костюмы рубежа XIX-XX веков из частной коллекции Евдокии Огневой, преподавателя Норильской детской школы искусств. Ещё в студенчестве её увлечение переросло в любимое дело. Тогда она ездила в экспедиции на юг региона, а после долгие годы вела большую исследовательскую работу и собирала коллекцию из разных уголков страны. В её частном собрании в основном представлены костюмы южных территорий (Белгородской, Воронежской, Курской, Рязанской и Тамбовской областей) — праздничная из тонкой выбеленной ткани, плотная и грубая трудовая, лаконичная повседневная и декорированная обрядовая женская одежда.

Откроет выставку праздничный концерт при участии творческих коллективов Большого Норильска. Первую авторскую экскурсию проведёт сама Евдокия Огнева. Вход свободный.

Всю масленичную неделю, с 1 по 5 марта, норильчанам будут доступны экскурсии, в ходе которых музейные гиды подробно расскажут о характере русского народного костюма и его отличительных чертах. Выставка будет работать до 24 апреля ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника, в пятницу — с 13.00 до 21.00.

Записаться на экскурсию можно по телефону 46-13-27.

В связи с действующими ограничительными мерами вход для лиц старше 18 лет — строго по QR-кодам, также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В музее действует масочный режим и соблюдается социальная дистанция.