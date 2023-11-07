Мастера Таймыра могут принять участие в фестивале «Таймырская мастерская»

Подать заявку на участие могут мастера, работающие в сфере народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного творчества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального района, а также в учреждениях, независимо от ведомственной принадлежности.

Заявку можно направить до 24 ноября на бумажном носителе по адресу: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, 35, каб. 220; а также по электронной почте: kultura@atao.taimyr24.ru. Телефоны для справок: 8 (39191) 2-85-23, 2-85-24.

Организаторы уточняют, что один автор может отправить до трёх работ, ранее не выставлявшихся на фестивале. Они должны быть выполнены в этническом стиле народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного творчества, в том числе коренных малочисленных народов, в период с 2021 года по настоящее время. Работы принимаются по следующим номинациям: «Художественная работа из кости», «Художественная работа из бисера», «Художественная работа из кожи и меха», «Традиционная кукла, игрушка и аксессуары».

Жюри будет оценивать соответствие заданной теме, художественный уровень произведения, оригинальность идеи и сложность техники исполнения.

По итогам выставки фестиваля победители будут награждены памятными подарками, а участники – дипломами.

Учредителем фестиваля является администрация муниципального района, организатором – управление культуры муниципального района. Партнёры фестиваля – Арктический центр культуры и комитет культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Дудинки.