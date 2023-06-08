Мастерам и ремесленникам из Красноярского края помогут с продвижением товаров

В крае стартовала акция для предпринимателей сферы креативных индустрий и народных художественных промыслов. До 30 июня продавцы товаров ручной работы, мастера и ремесленники, в том числе из Красноярского края, смогут бесплатно поднять свои товарные позиции в топ на маркетплейсе.

Акция поможет продавцам улучшить свои позиции на маркетплейсе для увеличения количества заказчиков, а новичкам — попробовать новый инструмент продвижения продукции. Самозанятые получат возможность повышения товара в топ на платформе «Ярмарка Мастеров» на 7 дней, ИП и юридические лица — на 30 дней. Участниками программы могут стать и те, кто уже ведёт бизнес на маркетплейсе, и те, кто зарегистрировал магазин на платформе в ходе акции.

Предприниматели и самозанятые из Красноярского края могут получить промокод, обратившись в региональный центр «Мой бизнес» по телефону 8-800-234-0-124 или лично в одно из подразделений в районах.

«Мы также предлагаем ремесленникам вступить в креативный кластер нашего региона и открыть доступ к другим инструментам поддержки, таким как софинансирование участия в выставках, услугам по позиционированию — дизайну сайтов, фирменного стиля, публикациям в СМИ, продвижению в социальных сетях и многому другому», — отмечает руководитель Центра кластерного развития (подразделение регионального центра «Мой бизнес») Юлия Гудкова.

Можно также оставить заявку на участие в программе онлайн по ссылке.

Акцию проводят центры «Мой бизнес» совместно с маркетплейсом «Ярмарка Мастеров — Livemaster» при поддержке Минэкономразвития России. Центры «Мой бизнес» оказывают господдержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Предприятия народных промыслов могут воспользоваться инструментами поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Для них действуют субсидии, которые помогают компенсировать расходы на модернизацию производства, закупку материалов и сырья, продвижение продукции.