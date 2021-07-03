Месть и прощение

Зрители многого ждали от зрелища в постановке приглашённого якутского режиссёра Сергея Потапова. Уж больно он необычный художник, судя по его загадочному «Оборотню», которого увидели в 2017–м в рамках театральной лаборатории «Полярка». Спектакль тогда в Норильск привозили эстонцы. 46–летний мастер, кстати, в канун норильской премьеры он отметил день рождения, вообще много ставит по свету. Наши актёры от работы с ним были в восторге, не зря по первой профессии он актёр драматического театра. Как поделилась с нами заслуженная артистка России Нина Валенская, исполнившая в «Кровавой свадьбе» роль Матери, Сергей Потапов — как якутский иероглиф, который надо постоянно разгадывать...

Выпускник мастерской Марка Захарова в ГИТИСе, он нередко выбирает классику — в Саха академическом театре им. П. А. Ойунского воссоздал «Три сестры» Чехова, «Тиита» Шекспира, а «Анну Каренину» Толстого в ГАРДТ им. А. С. Пушкина. А спектакль Сергея Потапова «Макбет» был номинирован на Российскую национальную премию «Золотая маска» и получил специальный приз жюри «За яркий артистизм, сочетание национальных традиций с поэтикой европейского авангарда».

А ещё Сергея Потапова вовсе не шутя называют якутским Тарантино. Удостовериться можно, посмотрев его необычные фильмы, снятые на родине, «Любовь моя», «Тыын», «Причуды дождя», «Покуда будет ветер», «Дойду», «Подснежники», они есть в интернете.

В Норильске этот режиссёр–кочевник предложил поставить историю о любви и ненависти. В своё время реальные события вдохновили удивительного испанского поэта, драматурга, художника и музыканта Федерико Гарсиа Лорку на создание пьесы за несколько лет до его таинственной и трагической гибели 18 августа 1936 года. По сюжету, взятому из газет, в день свадьбы невеста сбегала из–под венца со своим прежним возлюбленным, принадлежавшим к клану, враждебному семье её жениха. Понятно, что добром такая история не закончилась... В поединке погибли оба влюблённых мужчины.

В вечном сюжете о любви и мести переплелись высокая поэзия и мистика, которая у режиссёра замешана на простонародном фарсе. Весьма неожиданными получились образы Луны и Смерти, последняя предстала в облике многоликого юродствующего, эту роль под занавес своей работы в Заполярной драме превосходно исполнил Сергей Назимов. Увы, это был последний его спектакль в нашем театре, талантливый актёр решил уехать на материк.

Постановка «Кровавой свадьбы» вызвала у первых зрителей разные оценки: кто–то поделился, что ожидал большего, другие простодушно сочли, что кровавая драма не очень удачно вышла в конце сезона, когда публике хотелось чего–то более лёгкого. Сам Сергей Потапов заметил, что каждый зритель волен увидеть своё — для одних это история трагической любви, а для него лично — тема необходимости прощения.

После премьеры режиссёр поделился с журналистами:

– Лично для меня это история о бессмысленности мести. Герои живут с мыслями о ней, месть движет ими и приводит к трагедии. Считаю, что всё задуманное нам удалось осуществить, потрясающий актёрский состав Норильского театра, как всегда, показал свой профессионализм. Надеюсь, спектакль «Кровавая свадьба» останется в репертуаре «Маяковки» на долгие годы.

Публика поделилась, что впечатлила и строгая, выразительная сценография спектакля, созданная приехавшей с режиссёром замечательной художницей Сулпан Азаматовой.

Зрители отметили и интересное музыкальное оформление. Музыка подобрана из традиционных мелодий фламенко и произведений Алессандро Страделлы, итальянского композитора эпохи барокко, по легенде погибшего от ножа наёмного убийцы из–за любви к романтическим приключениям. Режиссёр взял в соратники и Ханса Циммера, современного немецкого композитора, пишущего для кино, известного по фильмам «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Ангелы и демоны», прозвучал и испанский композитор Альберто Иглесиас, его музыка была трижды номинирована на премию «Оскар».

В финале зрительское «Браво!» прозвучало для наших замечательных актёров — заслуженных артистов России Нины Валенской, Марины Журило и Якова Алленова, а также Анастасии Черкасовой, Сергея Даданова, Александра Петряева, Ларисы Ребрий, Евгении Камбалиной, Евгении Хитриной, Евгения Нестерова, Сергея Назимова, Павла Авдеева, Алексея Ковригина, Ярослава Сурженко. Над спектаклем работали талантливый норильский хореограф Олеся Шендрик, художник по свету Сергей Крылов, музыкальное оформление обеспечил Максим Троянов.

Интересно, что несколько лет назад в Норильском колледже искусств «Кровавую свадьбу» поставили в студенческом театре под художественным руководством Андрея Слизкова. И это была несомненная театральная удача. В роли Леонардо, возлюбленного героини, тогда выступил выпускник театрального отделения колледжа Николай Ухин. Недавно он вернулся из армии, и первым делом пришёл в Заполярную драму, где работает его мама Снежана Ухина, она, кстати, вместе с коллегами Мариной Лазуко и Еленой Поповой вела недавнюю премьеру.

А следующий показ трагедии «Кровавая свадьба» состоится после открытия сезона. На следующий день после премьеры артисты отправились в отпуск до начала сентября.







