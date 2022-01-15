Метафора нашего времени

Белая суета

Предновогодняя суета — важный обряд в жизни человека. Начинаем за месяц планировать, кому какие подарки купить. Как перевоспитать кота, чтобы он снова не свалил ёлку. Как сэкономить на фейерверках — соседи во дворе всё равно залпы сделают. Всего не перечислишь — у каждого декабрь свой.

Меня суета занесла в «Белое поле» — пространство, позволяющее переосмыслить фотографию, расширить ареал обитания моего фотоархива, посмотреть на окружающий мир по–новому. Как я туда попал? Имел неосторожность четыре года назад купить в ломбарде фотоаппарат...

Лаборатория для души

Прежде чем поведать, что я там делал и каков результат, расскажу о проекте. В креативном пространстве Агенства развития Норильска работает образовательный курс современного искусства. Первый блок был ориентирован на художников, второй — на фотографов.

Участниками фотолаборатории стали начинающие и действующие норильские авторы. В течение месяца они работали над проектами, посвящёнными «Белому полю». Из 16 фотографов до выставки дошли 11.

В течение месяца норильские фотографы обсуждали детали своих проектов с куратором лаборатории в онлайн–формате, на совместных и индивидуальных видеоконференциях. Практическим итогом союза творческих мыслей стала выставка современной фотографии «Белое поле». Куратором стал Сергей Потеряев, фотограф и художник из Екатеринбурга, работающий с инсталляцией, видео и звуком, участник арт–резиденций в Варшаве, Дрездене, Клайпеде, Калининграде, Екатеринбурге и Норильске, чьи персональные выставки проходили в городах России, Германии, Литвы и Австрии.

– Нам понравилась его философия. Сам пробует и учит других шире смотреть на фотографию. Он непрерывно прокачивает свои творческие способности и расширяет горизонты. Накануне Нового года это сделать очень даже полезно, — рассказала о кураторе руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН Карина Андреева.

– Быть свободным художником, чтобы твои мысли вольно летали, чувства могли транслироваться в какие–то изображения, образы — дело непростое, и не всегда понятно, к чему это может привести, — поделился мыслями куратор проекта. — Цель мероприятия — научить фотографов переводить свои идеи и мысли в различные формы. Само название проекта — «Белое поле» — метафора нашего времени, когда общественные изменения заставляют отказываться от планов и ставят вопрос о начале нового пути. Надо понимать, что выставки современного искусства — это не просто собрание классных работ, это некое произведение. Творчество существует не в вакууме, а создаётся реальными людьми в реальном мире. В формате лаборатории до конца не знаешь, сколько участников будет и как трансформируются первоначальные замыслы. Поэтому сложно сделать анонс, и, как результат, мы не знаем количество и контингент зрителей. Выставка предназначена больше для нас самих. Многим художникам важно понять, что можно получить качественный результат и за месяц.

С разных ракурсов

Участие в фотолаборатории стало для слушателей курса своеобразным вызовом. Они учились работать с разными форматами представления визуального материала. Так, Евгений Щемилин и Анна Мойсей представили фотопроекты в формате zine. При этом к теме каждый подошёл по–своему: Евгений поднял важный для норильчан вопрос поиска своего места на материке, а Анна предприняла попытку разобраться в себе через скрупулёзное документирование одного месяца из жизни.

Ева Катыгина своим автопортретом с рисунками на нём критикует стереотипы о коренных малочисленных народах Таймыра. Дарья Утробина, используя на фотографиях поталь, размышляет на тему освоения «белого поля», ставшего большим промышленным городом, и подчёркивает главную ценность территории — людей. Александр Горбарчук взял за основу историю первого домика Норильска. Разбивая части объекта на более мелкие фотографии, автор ищет смысл самого дома. А Павел Фурсов отправляет нас в магнитосферу — место, где рождается северное сияние. Фотография выступает в этом случае в роли путевой карты. Константин Костенко, помещая в белые кубы фотографии, задокументировал жизнь в ограниченном пространстве.

В числе участников фотолаборатории — трое сотрудников Агентства развития Норильска. Карина Андреева представила очень личную книгу о жизни, в которую вошли не только дорогие ей фотографии, но и ёмкие и глубокие латинские фразы. Эльвира

Лачинова создала серию под названием «Репликация», в которой через фотографии из домашнего архива отражена история её семьи, а через фотопечать на ткани и форму — интерес к теме моды и мысль о том, что невозможно придумать ничего абсолютно нового. Антон Лопухин в рамках своего выставочного проекта поделился удивительным открытием: у Норильска и Калифорнии, казалось бы совершенно противоположных территорий, есть много общего.

Моё поле

За время приобщения к фотомиру выработался «индийский» стиль — что вижу, то снимаю. Конечно, это не относится к заказным фотосессиям. Речь о повседневной съёмке — без целей и задач. И это мне нравится. А постановочные кадры мне не по душе. В восторг приводит, когда выхватываешь кадр из жизни города, человека, природы.

Но в основном на фотопрогулках делаю покадровую фиксацию всего вокруг. Потом, просматривая свои архивы, задумываюсь: и зачем я сделал этот кадр? Но проходит время, и он пригождается. Порой в самых неожиданных ситуациях.

Участие в фотолаборатории — совершенно новый, необычный опыт для меня. После ознакомления с идеей проекта понял, что это не совсем про фотографию, а про её место в окружающем пространстве. А мир вокруг разный.

Бесцельно открывая папки с фотографиями разных годов, наткнулся на творчество самих жителей города — так называемую настенную живопись. Люди оставляют память о себе на домах, в подъездах и на заброшках. Это могут быть надписи типа «Здесь был Вася» либо рисунки, смысл которых ведом только автору. Эта форма живописи у нас заложена в генах.

Для народного художника стены домов или скалы на Красных Камнях — его «белое поле». За эти несколько лет я бессознательно фиксировал изображения этих граффити на камеру. И вот они начали мелькать на экране монитора — их время пришло.

В результате было отобрано и распечатано 16 фотографий, которые разместили по всему выставочному пространству, тем самым связав его с уличным. Гости, гуляя от произведения к произведению, как бы невзначай встречали частичку Большого Норильска или Хатанги. А может, кто и свой наскальный рисунок увидел.

Творчество вне тренда

Творчество — вещь субъективная. Всегда есть кто–то, кто знает, что в тренде и как сделать лучше. Так кто же эти люди? В большинстве своём это «тролли», которые сами ничего не создали. Тем, кто творит, некогда указывать кому–то правильный вектор развития, они просто задают свой.

– Агентство креативных индустрий будет продолжать свою работу. Нас ждут новые курсы и новый опыт. Может, эта выставка привлечёт интерес и тех людей, которые не связаны с искусством, но хотели бы присоединиться и представить свои образы. Главное, чтобы они были искренними и с большим смыслом. Участники «Белого поля» подошли к делу серьёзно, и их история была воспринята, — оценила результат проекта Карина Андреева.