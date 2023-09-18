Мифологизированный образ Норильска художницы из Санкт-Петербурга воплотили в формате зина

Мифологизированный образ города, его идентичность и культурный код резиденты искали последние две недели в процессе художественного исследования его окраин и производственных территорий. Свой взгляд художницы отразили в современной фотографии, которая и станет главной иллюстрацией для будущего зина. Дополнят снимки найденные в ходе арт-экспедиции артефакты, а также архивные материалы и письменные источники из фондов Музея Норильска.

«Среди людей, никогда не бывавших в Заполярье, такие города, как Норильск, ассоциируются с вечной мерзлотой, отсутствием света, депрессивными пейзажами и тёмной историей. Мы отправились в фотоэкспедицию с целью найти другой Норильск – в его натуральности и руинах обнаружить магический реализм и через романтизацию сформировать фольклор его настоящего или даже будущего», – раскрывают художественный концепт исследования резиденты PolArt Кристина Шкилева и Кристина Сергеева.

В чём же скрывается магический реализм Норильска, художники расскажут норильчанам на презентации зина. Вход свободный.