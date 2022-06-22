Минусинский драматический театр приедет с гастролями в Норильск

30 июня и 1 июля в 19.00 зрителям Норильска покажут комедию в двух действиях «Тестостерон» (18+) (автор Анджей Сарамонович, режиссёр Алексей Песегов).

2 и 3 июля в 18.00 артисты минусинского театра покажут причуду «любви» в двух действиях — «Блажь» (12+) по пьесе Александра Островского (режиссёр Алексей Песегов).

Кроме того, 2 июля в 12.30 гастролёры покажут детскую сказку о дружбе в двух действиях «Как Кот и Заяц Ивану помогли» (3+) по произведению Владимира Степанова (режиссёр Владимир Кадоло). А 3 июля в 12.00 — сказку «Коза-дереза» (6+) по пьесе Михаила Супонина (режиссёр Екатерина Гороховская).

Гастроли пройдут при поддержке министерства культуры Красноярского края.

Приобрести билеты можно по ссылке.