«Мир. Кино. Май»: премьера короткометражных фильмов, снятых норильчанами

Выходные в креативном пространстве Агентства развития Норильска (ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж) пройдут в синема-стиле. Погружение в мир кино запланировано на 27 и 28 мая. Это событие станет ярким финалом обучающего курса, разработанного Академией креативных индустрий АРН совместно с Московской школой кино Universal University (МШК).

Главные гости события – Михаил Фатахов, сценарист, преподаватель кинодраматургии, режиссуры и продюсирования, куратор подготовительного курса Filmmaking в МШК, а также сами выпускники Московской школы кино: норильские и московские режиссёры – начинающие киноделы. В программе на последний майский уикенд: лекция, мастер-класс, просмотр учебных работ московских и норильских выпускников школы, а также яркие фотозоны, работа «Подкастошной», общение и кино-угощения.

Вход на лекцию и мастер-класс по регистрации. Вход на просмотр учебных этюдов и короткометражных фильмов свободный. Подробнее о программе читайте на сайте Агентства развития Норильска

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