Мир, Труд, Май!

В Центральном районе Городской центр культуры приглашает норильчан 1 мая с 13.00 до 17.00 посетить традиционный «Фестиваль труда». Гости смогут познакомиться не только со знакомыми всем профессиями, но и попробовать что-то новое.

На первом этаже ГЦК развернётся выставка-продажа изделий ручной работы от местных мастеров «Лавка Заполярных Чудес». В выставочном зале на втором этаже и в холле третьего этажа гости попробуют себя в мастер-классах, а также смогут посмотреть презентации участников «Фестиваля труда». В малом зале, который находится на четвёртом этаже, можно будет познакомиться с современными профессиями и принять участие в интересных тренингах.

В Талнахе 1 мая в 15.00 в КДЦ им. В. Высоцкого состоится праздничная программа, посвящённая Дню Весны и Труда. В концертной части примут участие творческие коллективы Большого Норильска. В фойе второго этажа откроется фотовыставка Александра Харитонова «Веха труда». На малой сцене расположится тематическая фотозона «1 мая», где каждый желающий сможет сделать памятные снимки для семейного архива. Перед началом концерта гости приглашаются на увлекательный мастер-класс «Голубь мира!» от клуба любителей рукоделия.

Вход по пригласительным билетам. Подробная информация по телефону 37-19-54.

В Кайеркане в этот день в КДЦ «Юбилейный» пройдёт «Первомайский выходной!». Самых активных жителей района ждут на разнообразных площадках, рассчитанных на все возраста. Так, творческим личностям предложат попробовать свои силы в игре на ударных инструментах на мастер-классе от участников барабанного шоу Fling Shot. А любители чего-то необычного могут поучаствовать в уроке песочной анимации от студии Sand art studio.

Под руководством умельцев студии «Золотые руки» гости создадут авторскую брошь «Одуванчики» и украшения для волос из фоамирана. А посетив мастерскую печатной графики «Печатка», освоят технику гравюры на картоне.

Студия современного танца «Реггетон» и молодёжная вокальная студия «Браво!» поделятся со всеми зарядом бодрости. Для малышей подготовили весёлую мультвикторину «Карусель».

В год 65-летия Кайеркана желающие смогут ответить на вопросы викторины «Юбилейный Кайеркан» и блеснуть знанием истории родного района.

Справки по телефонам: 39-09-77, 39-26-72, 39-24-18. Информация на сайте.