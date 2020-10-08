МАУ ИЦ «Норильские новости»

Мир внутри меня

Мир внутри меня

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Мир внутри меня

В Норильской художественной галерее пройдет выставка «Мир внутри меня».

Мир внутри меня

9 октября в 18.00 открывается выставка «Мир внутри меня», в которой представлены работы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Талнахской детской школы искусств.

Главная цель выставки – стимулировать деток с ограничениями по здоровью творить. Не прятать свой талант, а показать его городу.

8 октября в 16:20 490
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