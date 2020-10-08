9 октября в 18.00 открывается выставка «Мир внутри меня», в которой представлены работы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Талнахской детской школы искусств.

Главная цель выставки – стимулировать деток с ограничениями по здоровью творить. Не прятать свой талант, а показать его городу.