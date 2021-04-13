Мировые кинобестселлеры вернутся на экраны кинокомплекса «Родина»

28 апреля в 20.00 в Осеннем зале покажут научно-фантастический фильм Пола Верховена «Вспомнить всё». Эта картина облетела многие кинотеатры страны. По словам Анастасии Батовой, директора кинокомплекса, с пришествием новых технологий полюбившиеся всем фильмы начали реставрировать в новейшем формате 4К. Вот и «Вспомнить всё» в «Родине» покажут в усовершенствованном виде, на языке оригинала с русскими субтитрами.