Молодёжный центр Норильска приглашает к участию в мероприятиях к Дню памяти и скорби
Молодёжный центр Норильска приглашает к участию в мероприятиях к Дню памяти и скорби
Часть мероприятий пройдёт онлайн, другие – в традиционном формате.
К международной акции «Свеча памяти» могут присоединиться все желающие. Она проводится в ночь с 21 на 22 июня. Участники (с соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты) могут зажечь «свечи памяти» на площадях и воинских мемориалах.
А вот в онлайн-формате 22 июня участники могут зажечь свечу и опубликовать пост в социальных сетях с фотографией или видео зажжённой свечи с хештегами: #свечапамяти #свечапамятиНорильск #роспатриот #волонтерыпобеды #свечапамятиКрасноярскийкрай. Также можно «зажечь» свою «свечу памяти» на сайте деньпамяти.рф, кликнув на вкладку «зажечь свечу». Каждая «зажжённая свеча» – это один рубль на медицинскую помощь ветеранам нашей Родины, предоставляемую благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».
А 22 июня в 12.15 по московскому времени одновременно по всей России будет объявлена минута молчания.
- Мы приглашаем норильчан и к участию в проекте «Дети войны». Суть акции заключается в том, чтобы участники, изучая семейный архив, нашли родственников, которым в годы Великой Отечественной войны было до 18 лет. Работая с архивами и базами данных, можно отследить течение жизни своего родственника, подкрепляя документальными данными и фотографиями, живыми историями «Детей войны».
Участники конкурса публикуют видеоролики с рассказом об отдельно взятом герое в социальных сетях Instagram, Facebook, «ВКонтакте», с хештегами #РДШНорильск #РДШ #Детивойны #ДетивойныКрасноярскийкрай. Собранные по хештегам материалы отправляются на сайт www.detivoyni.ru, где будет сформирована база данных историй детей войны, - отметили специалисты МЦ.