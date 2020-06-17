Молодёжный центр Норильска приглашает к участию в мероприятиях к Дню памяти и скорби

Часть мероприятий пройдёт онлайн, другие – в традиционном формате.

К международной акции «Свеча памяти» могут присоединиться все желающие. Она проводится в ночь с 21 на 22 июня. Участники (с соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты) могут зажечь «свечи памяти» на площадях и воинских мемориалах.

А вот в онлайн-формате 22 июня участники могут зажечь свечу и опубликовать пост в социальных сетях с фотографией или видео зажжённой свечи с хештегами: #свечапамяти #свечапамятиНорильск #роспатриот #волонтерыпобеды #свечапамятиКрасноярскийкрай. Также можно «зажечь» свою «свечу памяти» на сайте деньпамяти.рф, кликнув на вкладку «зажечь свечу». Каждая «зажжённая свеча» – это один рубль на медицинскую помощь ветеранам нашей Родины, предоставляемую благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

А 22 июня в 12.15 по московскому времени одновременно по всей России будет объявлена минута молчания.

- Мы приглашаем норильчан и к участию в проекте «Дети войны». Суть акции заключается в том, чтобы участники, изучая семейный архив, нашли родственников, которым в годы Великой Отечественной войны было до 18 лет. Работая с архивами и базами данных, можно отследить течение жизни своего родственника, подкрепляя документальными данными и фотографиями, живыми историями «Детей войны».