Молодых норильчан приглашают принять участие в конкурсе «Афганский дневник»

Краевой дистанционный творческий конкурс посвящён памяти российских солдат, участвовавших во всех войнах и вооружённых конфликтах современности. Участвовать в нём может молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет в двух номинациях - литературной и песенной. Заявку с записанной на видео работой необходимо отправить до 14 февраля на электронную почту patriotika@internet.ru или по адресу: г. Норильск, ул. Советская, 9а, Молодёжный центр, кабинет 1-17.

Положение о конкурсе можно скачать в группе МБУ «Молодёжный центр» «ВКонтакте».

Телефон для справок: 8-913-505-07-55.